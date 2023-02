Für die heute 24-jährige Amelie beginnt es mit leichtem Übergewicht und Diät-Shakes. In Kombination mit extremen Abi-Lernstress und dem eigenen Leistungsdruck verliert sie damit 30 Kilo in 3 Monaten. Ihre Tage bestehen nur noch aus Lernen, Nichtessen und exzessivem Sport – krankhaft, zwanghaft, kontrolliert. Dabei ekelt sie sich vor sich selbst, wird lebensmüde und landet schließlich mit krassem Untergewicht in einer Klinik. Und es wird nicht bei diesem einen Mal bleiben.

In dieser Folge bringt sie als Gast den Löwen mit und erzählt Maximilian, Roman und Tara, welche heilsamen Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit sie im Gangster-Junkie-Hure-Podcast entdeckt hat und was ihr dabei im Kampf gegen die Magersucht hilft.

Schreibt uns unter gjh@swr3.de

Was tun bei Essstörungen? https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Flyer_Poster_etc/160531_UKJ_Flyer_Essstoerung_web.pdf

Hilfe nach Gewalt: https://weisser-ring.de/

Suchtberatung: https://www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis

Hilfe bei Kriminalität: https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/

Therapeutensuche: https://www.therapie.de/psyche/info/ und https://www.bptk.de/service/therapeutensuche/ und https://www.therapie.de/psyche/info/