Tim Wilde hat in "Die wilden Kerle" Teil 1 und 2 mitgespielt und war unter anderem auch in "Ossi?s Eleven", "(T)Raumschiff Surprise, Periode 1" und "Honig im Kopf" im Kino zu sehen. In der Kika-Serie "Allein gegen die Zeit" spielte er 2010 einen Geiselnehmer, der eine Schulklasse in seine Gewalt gebracht hat.

Er saß als Cowboy John in ?Schuh des Manitu? auf dem Gaul oder war im Tatort als Holger Petretti Chef von Nick Tschiller (Til Schweiger).

Tim Wilde wird in Stralsund in der DDR geboren, macht zunächst eine Ausbildung zum Heizungsmonteur. Später geht er zur NVA als Marinetaucher, wird aber wegen diverser Vergehen aus der Volksmarine entlassen. Mitte der 1980er Jahre zieht Wilde nach Berlin, um sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Und dann versucht er, über die Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland nach Westdeutschland zu flüchten.