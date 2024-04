Was passiert wohl, wenn man jeden Tag ein Glas Wurstwasser trinkt? Warum ist auf Uhren, die römische Ziffern darstellen, eigentlich so oft die vier falsch dargestellt? Und warum komme ich außerhalb meiner Heimat eigentlich so schwierig in meinen Dialekt rein, kann aber wunderbar in fremden Dialekten babbeln?

In dieser Episode von "Consi Calling" gibt sich Constantin Zöller allergrößte Mühe, diese Fragen aus seiner Community zu beantworten. Dabei klingelt er unter anderem bei Damen aus Rom, einem Sprachwissenschaftler aus Hannover und einem Metzgermeister durch.

Was es mit dem sexy thüringischen Dialekt und der Enttäuschung der Kuckucksuhr auf sich hat, das erfährst du hier bei "Consi Calling"!

