Worüber redest du nur mit mir? Was glaubst du, warum verstehen wir uns so gut? Bei welchem Lied musst du sofort an mich denken? Das sind Fragen aus einem Kartenspiel, das eigentlich ein Fragespiel für Paare ist. Das hat weniger mit Sex zu tun, mehr mit Beziehung. Man kann es auch mit Freunden spielen. Sabrina und Max probieren es in dieser Podcast-Folge miteinander aus und erhalten wertschätzende und überraschende Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt ihres (Podcast-)Partners bzw. ihrer Partnerin. Das taugt garantiert für tiefgehende Gespräche und ganz sicher auch für lange Autofahrten.

Es geht zum Beispiel um den ersten Eindruck, liebgewonnene Rituale und um Geschenke, die man sich und dem anderen bei einem Millionen-Lottogewinn machen würde. Max würde natürlich für beide ein eigenes Podcast-Studio kaufen und für richtig geiles Catering zu den Aufnahmen sorgen. Tipp: Ihr müsst das Spiel nicht kaufen, hört einfach diese Folge und notiert euch ein paar Fragen!