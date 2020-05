auf Facebook teilen

90 Minuten lang nichts Schönes, viel Bedrückendes, Besessenheit, Glaube, Exorzismus, Fanatismus, viele Tränen und Verzweiflung. Das muss man wissen und wollen an einem Sonntagabend. Aber so verstörend die Geschichte ist, so packend ist sie auch, sagt SWR3 Polizeiruf-Checkerin Brigitte Egelhaaf.