Diesmal müssen Borowski und seine Kollegin bei der Polizei intern ermitteln, was natürlich nicht ganz einfach ist, gegen die eigenen Kollegen. Aber der Krimi, der sich daraus ergibt, der ist äußerst gelungen, sagt SWR3-Redakteur Michael Haas.

Borowski und seine junge Kollegin unterrichten nebenher an der Polizeischule. Eigentlich ein Ort, an dem man sich besonders sicher fühlen sollte. Natürlich nicht so im Krimi.

Mord in der Polizeischule

Tatsächlich passiert genau hier das Ungeheuerliche. Ein Mord, sozusagen auf offener Bühne. Die Umstände sind aber so überraschend, dass ich sie hier nicht vorab verraten will. Nur so viel: die Tat geschieht urplötzlich – und es wird echt blutig. Und es trifft einen der Polizeischüler. Die Täterin wird auch sofort festgenommen, und so denkt man schnell: O.K., was soll denn da noch kommen?

Borowski und Sahin wecken den Ermittler in dir

Doch als Borowski und Kollegin Mila Sahin versuchen, das Motiv für die Tat herauszubekommen, wird’s richtig interessant. Spannend war es schon, aber jetzt wird der Ermittler im Zuschauer geweckt. Was war da los? Warum rastet einer derart aus?

Erschütternder Tatort mit realistischen Wendungen

Dieser Tatort, dessen Story ich nicht spoilern will und weswegen der Text hier so vergleichsweise kurz ist, dieser Tatort ist krass, und er ist erschütternd. Nur ist er weniger verstörend als der Polizeiruf vom letzten Sonntag. Und das tut dem Krimi richtig gut. Eine tolle Mischung! Und das ist nur einer von vielen Pluspunkten: Die Handlung kommt mit immer wieder überraschenden Wendungen, die aber allesamt denkbar und realistisch wirken. Auch sehr gut!

Intensives Spiel, tolle Darsteller

Ein Tatort über Liebe und Freundschaft, über Rache und Selbstjustiz. Ausgezeichnet gespielt übrigens von allen Beteiligten, besonders aber von den Darstellern der drei Polizeischüler. Kompliment!

Volle Punktzahl für einen intensiven Tatort: fünf von fünf Elchen.