In Stuttgart läuft ein Serienkiller rum, der Leute abknallt. Die Kommissare Lannert und Bootz erleben einen Fall, der sie dauernd wieder an der Nase rumführt. Ist das gut oder schlecht?

Am helllichten Tag in Stuttgart: Es ist noch nichts passiert. Die Ermittler Lannert und Bootz bekommen ungewöhnliche Post, gerichtet an die „Kommissare vom heutigen Mordfall“. Seltsam genug, denn es ist ja noch keiner tot. Ein wenig später erwischt es mitten Stuttgart doch noch eine Frau - erschossen von einem Scharfschützen.

Stuttgart wird erpresst

Da ist also kein Spinner am Werk, der der Polizei nur Spam schickt. Das muss man wohl ernst nehmen. Der Täter will Geld. Und das sieht sofort nach einer klassischen Erpressung aus. Blöd nur, dass sich die Schwaben nicht erpressen lassen wollen. Eine fingierte Übergabe mit Falschgeld scheitert – zack ist Nummer zwei tot.

Großes Chaos und Angst vor dem nächsten Mord

Das Polizeipräsidium gleicht einem Hühnerstall, alle reden und ermitteln durcheinander und sind aufgescheucht: Kommt da dann Nummer drei. Und Nummer vier? Und wie viele noch?

Ratlosigkeit und Frust bei Lannert und Bootz

Im Tatort aus Stuttgart laufen über weite Strecken hinweg frustrierte Ermittler herum, denn sie können einfach nichts tun. Es fehlt an Ideen, den Fall zu lösen – außer immer und immer wieder die Tatorte sichern und die viel zu wenigen Spuren sicherzustellen.

Fazit: früh alles klar – trotzdem spannend und gut umgesetzt

Für uns Zuschauer ist schon früh klar, wer es denn sein könnte. Damit folgt der Tatort eigentlich einem klassischen Erzählmuster, das wir schon 100 mal in Filmen gesehen haben. Trotzdem ist das für Tatort-Verhältnisse sehr spannend: Nichts wird künstlich in die Länge gezogen, die Musik ist beeindruckend geil und alle Darsteller sind super zu verstehen. Lob an die Kollegen nach Stuttgart, da bleiben wir als Zuschauer doch gern dran. Gute Sonntagabendkost, sicher einer der spannenderen Fälle aus Stuttgart.

Macht zusammen doch 4 von 5 Elchen!