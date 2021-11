Eine grandiose Krimi-Idee: Wann ist man wach genug für einen Mord? Und können wir Zuschauer alles glauben was wir sehen? Oder schläfert uns der Tatort nur ein?

Es ist mal wieder Nacht im Tatort, wie so oft. Auf einem Dach in München prügeln sich zwei junge Frauen, bis eine blutend zusammenbricht. Eine viel zu scharfe Glasscherbe beendet das Spektakel maximal blutig. Die Szenerie ist irgendwie surreal. Dann passiert in diesem Tatort die erste Überraschung, denn direkt danach steht die Täterin im Polizeipräsidium.

Sie schlägt um sich und schreit, weil sie jemanden umgebracht haben könnte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie ist verwirrt, die Kommissare Leitmayr und Batic auch. Sicher ist nur: Es ist keine Leiche da. Es gibt nur Spuren vom Kampf mit viel Blut. Liegt hier ein Verbrechen in der Luft oder nicht?

Wie können luzide Träume kontrolliert werden?

Die Täterin ist Geigerin und Teil eines Forschungsprojekts, in dem Menschen versuchen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, und zwar mit aktiv erlebten, gesteuerten Träumen – man nennt sie luzide Träume oder auch Klarträume. Das bedeutet, dass sich Menschen darüber im klaren sind, dass sie gerade träumen. Mehr noch: Sie können den Traum steuern. Der Mord also nur geträumt? Oder wurde jemand im Traum manipuliert? Ist das alles echt, was wir als Zuschauer sehen oder nur eine Kulisse?

Leitmayr und Batic: Bester Tatort aller Zeiten?

Dieser Tatort hätte echtes, großes Potential, die Zuschauer spannend mitzureißen. Richtig gemacht hätte es einer der besten Tatorte aller Zeiten werden können. Das merken die beiden Kommissare Leitmayr und Batic auch, sie halten den Fall für den ungewöhnlichsten ihrer langen, 30-jährigen Geschichte als Team. Das Problem des Tatorts München ist nur, dass er viel zu wenig aus dieser großartigen Idee macht.

Fast ein Tatort wie „Inception“ mit Klarträumen

Anstatt sich ein bisschen was bei den besten Filmen aller Zeiten abzuschauen, wie beispielsweise Inception mit seinen Traumwelten, bleibt der Krimi hier einfach nur unauffällig und zu oberflächlich. Wir Zuschauer erwarten die ganze Zeit, dass sich nun Traumwelten und Realität unkennbar für uns vermischen. Erstrecht als klar wird, dass wir die Träume nur an fliegenden Gegenständen erkennen, freuen wir uns auf diese Art der Verschachtelung, die dieses Traum-Genre eben bietet.

Von all dem leider viel zu wenig im Tatort „Dreams“. Die Geschichte zieht sich wie Kaugummi, die Schauspieler bleiben in ihren Rollen völlig unauffällig, die Gags sind schwach und etwas lieblos in die Szenen reingeschrieben. Erst ganz am Ende wird es grandios, vielschichtiger, kreativer, mutiger, können wir Zuschauer endlich ganz tief eintauchen.

Tatort München: Tolle Optik und Kameraarbeit reichen nicht aus

Aber das ist halt eben eine Stunde zu spät. Bis dahin sind wir selbst eingenickt und in unserer eigenen Traumwelt – oder haben Lust, das Genre nochmal woanders zu genießen. Das hier ist leider zu schwach auf der Brust, denn die Konkurrenz von Netflix und Amazon Prime schläft nicht .

Trotz der tollen Optiken, der herausragenden Lichtstimmungen, der exzellenten Kameraarbeit bleiben es in der Summe nur 3 von 5 Elchen.