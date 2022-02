Dieser Tatort ist wirklich dem 10-jährigen Jubiläum des Dortmunder Teams Faber und Bönisch würdig. Aus mangelnder Liebe wird hier Hass und Mord.

Wow – selten hat ein Tatort bei mir so nachgewirkt wie dieser. Aber von vorne. Auf einem Waldfriedhof wird eine tote Frau gefunden. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber die Tote ist nur zufällig entdeckt worden und sollte da auch gar nicht liegen. Der, der für ihr Grab bezahlt hat, ist nirgendwo gemeldet. Es gibt ihn gar nicht. Und die Tote bleibt nicht die Einzige. Auf dem gleichen Friedhof wird noch eine Frau gefunden. Wieder hat ein Unbekannter das Grab gemietet. Beide Frauen sehen sich ähnlich, beide tragen das gleiche Kleid aus den 90ern und beide sind ziemlich genau am gleichen Tag verschwunden – allerdings mit einem Jahr Unterschied.

Bönisch und Faber unter Zeitdruck

Alle Fäden laufen im Bestattungsunternehmen Ihle zusammen. Bleibt die Frage, ob der Täter, der seine Opfer mutmaßlich über Online-Dating-Plattformen findet, auch da zu finden ist. Was Faber, Bönisch, König und Pawlack aber klar ist: Wenn der Täter jedes Jahr zur gleichen Zeit zu schlägt – dann ist es bald wieder soweit…

Kommissarin Martina Bönisch mit gezogener Waffe im Einsatz. Kommissar Peter Faber geht zum Fundort der Leiche. Kommissar Faber entdeckt wichtige Fotos in der Wohnung eines Verdächtigen. Besattatungsunternehmer Thomas Ihle bereitet eine Trauerfeier vor, während Kommissar Jan Pawlak ihn nochmal befragen muss. Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner lässt eine Leiche bergen. Bei Vorbereitungen für eine Urnenbeisetzung in einem Bestattungswald wurde das Mordopfer entdeckt.

Der private Krieg von Bönisch und mehr

Wieder mal schafft man es beim Dortmunder Team neben dem Fall auch noch die privaten Geschichten der Ermittler weiter zu erzählen, ohne, dass es zu kompliziert oder aufgesetzt wirkt. Zum Beispiel erfahren wir endlich mehr über die Vergangenheit von Kommissarin Herzog. Und dann ist da ja noch der private Krieg zwischen Bönisch und ihrem Ex Haller von der Spurensicherung. Der erzählt überall irgendwelche Lügen über Bönisch herum und treibt sie damit schier in den Wahnsinn. Die Ausraster, die früher Faber immer hatte, hat jetzt Bönisch. Oder auch mal ein völlig aufgelöster Pawlack, der mal eben alle Unterlagen und Blätter vom Schreibtisch fegt und auf dem Boden verteilt. Sensationell, wie ausgerechnet Faber dann fragt: „machen Sie jetzt den Faber?!?“ .

Zu viel verraten will ich nicht, aber das, auf das die Dortmund-Fans gefühlt seit 10 Jahren warten, passiert endlich in diesem Fall!

Dieser Tatort hat mich von Anfang an gepackt, war aber spätestens nach einer dreiviertel Stunde dann wirklich mega spannend. Trotz des psychopatischen Serienmörders driftet das Ganze nicht in übertriebene Horror-Klischees ab. Wobei den Horror gibt’s dann doch – ganz am Schluss. Hut ab, vor allem vor der schauspielerischen Leistung des gesamten Teams.