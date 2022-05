31. Januar 1952: Hörfunkreportage über den Kindersuchdienst des Roten KreuzesDie Kriegsfolgen sind noch deutlich zu spüren: Durch Flucht und Vertreibung waren in der letzten Kriegsmonaten nach Schätzungen rund eine halbe Million Kinder von Ihren Eltern getrennt worden. Der Kindersuchdienst des Roten Kreuzes in Hamburg kann die meisten der Mädchen und Jungen wieder zu ihren Eltern zurückbringen. Die Journalistin Eva Kuhn dokumentiert in der folgenden Reportage die Arbeit des Suchdienstes in Hamb…

© Radio Bremen/ARD Degeto/Christine Schroeder

Bild in Detailansicht öffnen