Heute werden Thomas Gottschalk und Constantin Zöller zum letzten Mal gemeinsam ihre wöchentliche Sendung moderieren. Doch es wird kein Abschied für immer sein.

Zwei Jahre Gottschalk und Zöller enden

Knapp zwei Jahre lang waren Thomas Gottschalk und Constantin Zöller jeden Montag von 13 bis 15 Uhr in SWR3 zu hören. Spontan und gut gelaunt begleiteten die beiden Moderatoren SWR3Land durch den Mittag. Heute wird das Duo dann zum letzten Mal in dieser Form im Studio stehen.

In unserem Video Livestream kannst du die beiden bei ihrem großen Finale begleiten!

Eine Stunde „Wetten, dass..?“-Special am 6.11. bei SWR3

Doch bevor die gemeinsamen Jahre zu Ende gehen, gab es am Samstag, den 6.11., von 13–14 Uhr nochmal ein exklusives Special! Was macht Thomas Gottschalk (und vor allem sein Puls) in den Stunden bevor er Sendungen wie Wetten, dass..? moderiert? Von 13 bis 14 Uhr sprachen er und Constantin Zöller bei SWR3 über die große TV-Show am Abend. Und die hatte es in sich!

So war die große „Wetten, dass..?“-Jubiläumssendung

Standing Ovations für Thomas Gottschalk gab es gleich zu Beginn. „ Ich freu' mich, dass ihr Euch so freut “, sagte Gottschalk. Erst Minuten später, nach „ Oh wie ist das schön “-Gesängen, beruhigte sich das Publikum und Gottschalk konnte zusammen mit Co-Moderatorin Michelle Hunziker die Jubiläumssendung live aus Nürnberg beginnen.

Schaut euch die „Wetten, dass..?“-Jubiläumssendung nochmal in der ZDF-Mediathek an

Ich verspreche Euch, ich hab' nix vergessen, aber ich hab' auch nix dazugelernt.

Wetten, dass..? hatte am Samstag alles dabei, was den Fernsehklassiker ausmacht: Es gibt eine Tierwette mit einem cleveren Hund, der Müll sortiert, österreichische Sprinter, die gegen ein Go-Kart um die Wette laufen – angetrieben von Wasserfontänen aus Feuerwehrschläuchen, einen Bagger, der Frisbee-Scheiben fängt, und Schwestern, die auf Klobürsten Musik machen. Wettkönig wird später ein junger Mann, der Dart-Pfeile zielsicher auf eine unsichtbare Weltkarte wirft.

Die Teilnehmer der Jubiläumsshow „Wetten, dass..?“ stehen zum Ende der Sendung auf der Bühne. Vor 40 Jahren wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Helene Fischer, Udo Lindenberg und Abba sind da

Die Promi-Gästeliste bietet für alle Generationen etwas: von Abba und Udo Lindenberg bis zur Disney-„Eiskönigin“. Schlagerqueen Helene Fischer war ebenfalls da und performte mit Riesenapplaus. Über ihre Schwangerschaft verriet sie allerdings nichts Neues. Später steht sie zusammen mit der männlichen Hälfte von Abba auf der Bühne. Die schwedische Band feiert nach 40 Jahren ihr Comeback. Auch Joko und Klaas sind zu Gast und plaudern mit Gottschalk und Hunziker über ihre Shows. Einst wurden sie als potentielle Nachfolger von Gottschalk für „Wetten, dass..?“ gehandelt, doch dazu kommt es auch an diesem Abend nicht. Dafür hat Show-Erfinder Frank Elstner noch seinen großen Auftritt zum Schluss. „ Er hat die erste Wette präsentiert und er soll auch die letzte präsentieren “, findet Gottschalk.

War's das jetzt mit „Wetten, dass..?“

Auf die Frage, ob das jetzt aber wirklich die allerletzte Wetten, dass..?-Sendung war, kann man ein dickes Fragezeichen setzen. Frank Elstner jedenfalls meint zu Gottschalk: „ Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF .“ Die Quote spricht in jedem Fall eine eindeutige Sprache: Sie liegt bei 13,8 Millionen Zuschauern – ein Marktanteil von 45,7 Prozent.

Absolutes Verständnis für alle, die heute Abend lieber Fernsehen gucken 🤝 #Wettendass

So geht's mit Thomas Gottschalk weiter

Thomas Gottschalk sieht dem 8. November positiv entgegen und möchte sich wieder mehr Zeit für Reisen nehmen:

‚The End‘ ist ein Song von den ‚Doors‘, aber bei mir geht es hoffentlich noch ein Stückchen weiter, [...]. Das waren doch immerhin zwei Jahre und mir haben in dieser Zeit mehr als ein bis zwei Hörer geraten, endlich in Rente zu gehen. Tu ich aber nicht. Mit mir ist zu rechnen. Nicht mehr wöchentlich, aber irgendwann bin ich zurück – und dann leg ich gnadenlos ‚Aerosmith‘ auf: ‚Back In The Saddle Again‘.

Und tatsächlich wird Thomas Gottschalk nicht komplett gehen: Zu SWR3 Specials und besonderen Musiktagen ist er auf jeden Fall am Start!

Die Hörerinnen und Hörer haben dieses Duo abgefeiert. Zwei Moderatoren, die sich perfekt ergänzten und großen Spaß an dieser Show hatten. Ich freue mich, dass Thomas für Specials mit Consi weiter zur Verfügung steht.

Constantin Zöller wird die wöchentliche Zusammenarbeit dennoch vermissen und verpackt es in den gewohnten charmanten Witz:

Wie ich in Zukunft ohne Thommy und seine 70er-Jahre-Rocknummern mit achtminütigen Gitarrensoli leben soll, ist mir noch nicht ganz klar. Immerhin: Die chronischen Kopfschmerzen werden sich legen. Thomas ist der freieste Mensch, den ich kenne – dass er sich in den letzten beiden Jahren jeden Montag Zeit genommen hat, weiß ich zu schätzen und drückt aus, wie viel Spaß unsere Show gemacht hat.

Ab 15. November wird montags von 13 bis 15 Uhr SWR3 PopUp zu hören sein.