Was eine Aufregung um ein Datum! Seit 2018 hatte Thomas Gottschalk nichts mehr getwittert. Dann: Ein Tweet mit einem Datum... Wir lösen auf, was es damit auf sich hat.

Thomas Gottschalk hat zwei Jahre lang nicht mehr getwittert. Bis zu 6.7.2020 – dann stand auf einmal: 20.07.2020, dazu ein rotes Herz.

20.07.2020: Hochzeit? Vaterschaft? Neue Sendung?

Viele Medien sind darauf angesprungen: Von Hochzeit mit Freundin Karina bis eine neue Sendung waren alle Spekulationen dabei.

20.07.2020 ❤️

Thomas Gottschalk: Die Geschichte hinter dem Tweet

Die Auflösung: Thomas Gottschalk und Constantin Zöller haben gemeinsam in ihrer Sendung in SWR3 beschlossen, einfach ein Datum rauszuhauen, um zu testen, was passiert. Ein kleiner Streich also. Und ein Tweet, der viel Interpretationsspielraum zulässt. Die SWR3-Hörer waren eingeschworen und sollten dichthalten – was auch sensationell funktioniert hat!

Hintergrund war ein Gespräch über die Klatschpresse und wie viel Falsches da immer geschrieben wird. Aktuelles Beispiel, dass Gottschalk mit Freundin Karina nach Malibu auswandern würde und eine Titelstory über Thomas Gottschalk und seine Immobilien in den USA. Vieles davon war an den Haaren herbeigezogen. Und der Test hat funktioniert.

Die große Thomas-Gottschalk-Story:

13:49 Der Tweet wurde abgesetzt

13:50 Die ersten SWR3 Hörer liken und führen mit ihren Kommentaren die Menschen auf eine herrlich falsche Fährte.

@aurelmertz @herbstblond SWR3. War sogar richtig gut.

@herbstblond Really nice show at @swr3 ! And welcome back to #Twitter.

14:49 Der Tweet wurde schon mehr als 1.300x favorisiert und hat 200 Kommentare

@herbstblond Historische Ereignis das ganze hier

15:00 Die User spekulieren über eine mögliche Hochzeit, Neuigkeiten zu Wetten, dass!? oder eine Vaterschaft

@herbstblond Freu mich für euch beide :) Ihr seid echt ein hübsches Paar <3

@herbstblond Noch ein 2020er-Comeback? 😊

@herbstblond die lieb gemeinte Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung ❤

@herbstblond @torben_kassler papa 🥺💕

15:03 Die ersten Medienartikel werden veröffentlicht. Hörer der Show melden sich.

15:10 Thomas bekommt eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa, ob er sich zum Tweet äußern möchte. Er ist amüsiert und schweigt.

16:00 Immer mehr Artikel werden veröffentlicht

17:11 RTL Exclusiv bittet Thomas um ein Statement

Das hat es mit dem 20.07.2020 auf sich:

Gottschalk & Zöller senden live aus Thommys Österreich-Urlaub... Das war’s.

...und danke an die großartigen SWR3-Hörer, die diesen Spaß mitgemacht haben!

@herbstblond Das ist mal ein Tweet nach meinem Geschmack!

Die Auflösung bei SWR3 im Radio: