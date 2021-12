BMI-Rechner verderben einem oft die Laune – dieser hier nicht! Probiere ihn aus und du wirst überrascht sein!

Vorsätze fürs neue Jahr? Abnehmen? Zunehmen?

Zu den beliebtesten Vorsätzen zählt jedes Jahr wieder die Optimierung des eigenen Körpers. Abnehmen, zunehmen, stärkere Arme, schmalere Hüften... egal ob Mann oder Frau: zugegeben, für perfekt hält sich kaum jemand. Und natürlich ist ein gutes Körpergefühl wichtig, Sport ist gut für die Gesundheit und das Gewicht hat – egal ob zu viel oder zu wenig – einen Einfluss auf das Krankheitsrisiko.

Wir bei SWR3 finden trotzdem: Gerade jetzt, wo wir die Weihnachtszeit zumeist mit viel gutem Essen genossen haben und es für viele ein nicht ganz so leichtes Jahr war, sollten wir 2021 doch versöhnlich beenden können. Es ist also der richtige Zeitpunkt, um auch einfach mal zufrieden mit sich zu sein. Und auch zufrieden in 2022 zu starten.

Der ultimative BMI-Rechner mit #feelgood-Garantie

Während du anderswo im Internet also perfekt trainierte (und vermutlich auch vielfach stark retuschierte) Körper siehst und mit Tipps zugeballert wirst, um endlich dem Ideal gerecht zu werden (wer sagt eigentlich, dass man das muss?), wollen wir dir hier einen ganz anderen BMI-Rechner anbieten. Probiere es einfach mal aus! Du wirst überrascht sein!

#bodypositivity mit SWR3: Motivationssongs fürs neue Jahr

Das Gute: Wenn du trotzdem noch ein bisschen an dir arbeiten und gesünder leben willst – und das ist ja okay, wenn du es wirklich möchtest, um dich selbst wohler zu fühlen – macht es mit dieser Grundhaltung sicher auch gleich doppelt Spaß! Denn wer mit sich zufrieden ist, hat nicht so einen Druck. Und wenn ihr noch ein bisschen Motivation braucht, findet ihr hier den passenden Soundtrack für den Kick im neuen Jahr:

Tipps für deine Balance: Du brauchst ein bisschen Ruhe?

Du brauchst eher ein bisschen Ruhe, um nach diesem Jahr gut wieder loslegen zu können? Dann probiere es vielleicht mal mit diesen Tipps, die dir helfen können, zu dir zu finden und für Entspannung zu sorgen:

Schlaf ist wichtig! Für den Körper und den Geist!

Wichtig fürs Wohlbefinden und die Balance im eigenen Körper ist ausreichend Schlaf. Gerade den finden aber viele nicht, insbesondere nicht in stressigen Zeiten. Hier geben wir dir Tipps und versuchen, dich dabei zu unterstützen, wieder durchzuschlafen:

So startest du positiv ins neue Jahr 2022!

Überhaupt ist die Einstellung zu sich und zum Leben ein ganz wichtiger Faktor dafür, wie wohl wir uns fühlen. Und positiv zu denken kann man auch lernen. Ein paar Tipps, wie es leichter gehen kann, haben wir hier für dich: