Ihr seid urlaubsreif und habt keine Ahnung, was ihr kochen sollt? Mit diesen Food-Influencern und ihren Sommerrezepten bringen wir den Urlaub und Inspiration zu euch nach Hause!

Bock auf Grillen? Johann Lafer und Meta Hiltebrand liefern die passenden Rezepte!

Mit folgenden Food-Influencern habt ihr Spaß, bevor es überhaupt ans Kochen geht. Das Netz hat aber noch so viel mehr zu bieten! Teilt mit uns eure liebsten Food-Influencer unten in den Kommentaren.

Du bist bald im Ausland? So viel Trinkgeld solltest du im Restaurant geben

Egal ob ihr auf der Suche nach italienischen Rezepten wie Pasta Pesto, Bruschetta oder selbstgemachtem Ricotta-Käse seid, Angelo Coassin (cookingwithbello) zaubert sie euch einfach und „super sexy“ in wenigen Sekunden auf den Teller. Der junge Italiener zeigt meist auf Englisch, wie ihr leicht und schnell ein mediterranes Sommergericht zubereitet könnt. Dank seines herrlichen italienischen Akzents hat man das Gefühl, mitten in einem Restaurant irgendwo in Italien zu sitzen. Typische Phrasen unterhalten besonders und machen den Food-Influencer so einzigartig.

You have to try this, because it’s mamma mia!

Add parmesan, like there is no tomorrow!

Add some herbs, to make it super sexy!

Wer nach seinen Gnocchi oder Käsebomben (der Name ist Programm!) immer noch nicht genug von Angelo hat, der kann sich auch seine witzigen Reels zu „Wie einen Italiener aus der Reserve locken“ oder Reactions zu Tiktok-Trends ansehen. Und ja, liebe Pizza-Hawaii-Fans, auch über euch regt er sich herzlich sympathisch auf!

Wespen hindern dich daran, dein Essen draußen zu genießen? Das hilft!

Mit ihren knapp 18 Jahren hat Maya Leinenbach (fitgreenmind) aus dem Saarland schon fast zwei Millionen Follower auf Instagram! Sie überzeugt ihre Community mit kreativen veganen Gerichten, die sie in ihren Reels so lecker zubereitet, dass man sofort Hunger bekommt. Immer wieder stellt sie typische Nationalgerichte in ihrer veganen Welttour und kreative Alternativen für tierische Produkte vor. Ihr meint Salat Caprese, Sushi oder Köttbullar können nicht vegan zubereitet werden? Dann solltet ihr unbedingt ihren Kanal abchecken und euch vom Gegenteil überzeugen lassen!

Bulgursalat mit Feta und Nektarinen von Food-Influencerin Sarah Zahn aka Knusperstübchen. Knusperstübchen I Sarah Zahn

Bei Sarahs (dasknusperstuebchen) Reels wird nicht geredet, sie lässt die fantastisch angerichteten Teller für sich sprechen! Untermalt werden die Videos mit passender Musik und die Zutatenliste mit Rezeptanleitung finden sich meistens im Beitragstext – was will man mehr, wenn man auf der Suche nach einem Sommerrezept ist?! Und um Sarahs minimalistischem Wortstil gerecht zu werden, halten wir uns kurz und machen direkt weiter mit Videos und Fotos zu ihren Rezepten. Nur eins noch: Sie schafft es sogar meist unbeliebte Zutaten wie Kohl schmackhaft aussehen zu lassen!

Passende Getränke zur Abkühlung gibt es hier!

Bei TV-Koch Serkan Güzelcoban bleibt die Küche im Sommer teilweise kalt, in der SWR3-Morningshow teilte er sein Sommer-Rezept, das nur vier Zutaten benötigt. Gleich hier reinhören:

Highlights anhören 18.7.2022 Morningshow: Food Tipp für heiße Tage Dauer 1:10 min

Ihr kennt Food-Influencer, die auf keinen Fall in dieser Liste fehlen dürfen? Dann teilt sie mit uns in den Kommentaren!