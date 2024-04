Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission empfiehlt, die Regeln für Schwangerschaftsabbrüche zu lockern. Es geht auch um Leihmutterschaft und Eizellspende.

Die Informationen kommen aus dem Abschlussbericht der Kommission. Der soll nächste Woche offiziell vorgestellt werden – liegt dem Spiegel und auch dem ARD-Hauptstadtstudio aber bereits vor. Darin steht:

Dass Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen grundsätzlich erlaubt werden sollte. Die Beratungspflicht wollen die Fachleute aber beibehalten.

Dass ein Schwangerschaftsabbruch nach Meinung der Experten auch bis zu einem späteren Zeitpunkt legal sein könnte – bis der Fötus eigenständig lebensfähig ist. Als Zeitpunkt dafür wird die 22. Woche ab der letzten Menstruation vorgeschlagen.

Paragraf 218: Das gilt bisher bei Abtreibungen

Momentan sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland verboten. Laut Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs werden sie mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Aber: In bestimmten Fällen ist eine Abtreibung straffrei.

Schwangerschaftsabbruch – so ist die gesetzliche Lage in Deutschland Normalerweise ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach § 218 StGB strafbar. Es gibt aber bestimmte Ausnahmen (Indikationen), wann eine Abtreibung straffrei gemacht werden kann (geregelt in § 218a StGB). Diese Ausnahmen sind soziale, medizinische und kriminologische Indikationen. So ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar, wenn die betroffene Frau den Vorgaben einer anerkannten Beratungsstelle folgt. Ein von der Schwangeren selbst verlangter, ärztlich durchgeführter Abbruch nach der Beratung kann dann innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate (die sogenannte Fristenlösung) durchgeführt werden. Weiter gibt es Ausnahmen für Vergewaltigungsopfer oder für Fälle, bei denen das Leben der Schwangeren durch die Fortführung der Schwangerschaft ernsthaft in Gefahr gerät. Weitere Infos zur rechtlichen Grundlage beim Bundesfamilienministerium.

Werden Eizellspende und Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt?

Ein Teil der Kommission hat sich auch mit Eizellspende und Leihmutterschaft beschäftigt. Laut dem Spiegel kann sich die Expertenkommission vorstellen, Eizellspenden in Zukunft in Deutschland zuzulassen, „sofern sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, die insbesondere den notwendigen Schutz der Spenderinnen und das Kindeswohl gewährleistet“ . An dem Verbot der Leihmutterschaft würden die Fachleute aber festhalten wollen. Sie können sich aber Ausnahmen vorstellen – zum Beispiel wenn auch nach der Geburt „eine Beziehung“ zwischen Eltern und Leihmutter bestehe.

Die Ergebnisse der Kommission werden Mitte April offiziell vorgestellt. Danach müssen SPD, Grüne und FDP entscheiden, ob und wie die bestehenden Regelungen geändert werden. Die Empfehlungen der Fachleute sind dabei nicht bindend.

Die Bundesregierung hat auch eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden wie die Versorgung mit Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aussieht. Demnach ist die Versorgung in den östlichen Bundesländern am besten. Am schlechtesten ist sie in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Als schlecht erreichbar bezeichnen es die Autoren der Studie, wenn eine Einrichtung, die einen Abbruch durchführt, nicht innerhalb von 40 Minuten mit einem Auto erreichbar ist.

