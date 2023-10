Wer heute zum Arzt will, muss sich möglicherweise an den Notdienst wenden. Weil viele niedergelassene Haus- und Fachärzte einen Protest-Brückentag einlegen und ihre Praxis zu lassen. Wir können nicht mehr – heißt es auf der Seite des Verbandes der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Die Politik muss dringend was machen, sagen sie und warnen: Ändert sich nichts, werden gesetzlich Versicherte Patienten bald noch länger auf einen Termin warten müssen – als ohnehin schon.

Was sie genau fordern und wie Lösungen aussehen können. Protest auf Rezept – das ist das SWR3 Topthema mit Jens Grotegut.