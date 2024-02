bei Facebook posten

Am Freitag wird in ganz Deutschland im Nahverkehr gestreikt – außer in Bayern. Welche Regeln gelten, wenn ihr wegen des Streiks nicht zur Arbeit oder Schule kommt, lest ihr hier.

Seit dem frühen Freitagmorgen liegt in vielen Städten der öffentlichen Nahverkehr fast komplett lahm. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik im ÖPNV aufgerufen. In Baden-Württemberg betriftt das vor allem die Städte Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. In Rheinland-Pfalz stehen in den Verkehrsbetrieben von Mainz, Kaiserslautern, Trier und Primasens die meisten Busse und Bahnen still. Genaue Infos darüber bekommt ihr über die Webseiten und Apps der Verkehrbetriebe. An den Anzeigetafeln der Haltestellen gibt es auch Informationen. Außerdem informieren die Kollegen von SWR Aktuell Baden-Württemberg und SWR Aktuell Rheinland-Pfalz ausführlich darüber, welche Bussen und Bahnen in den jeweiligen Regionen ausfallen und welche noch fahren. Nachrichten 2.2.2024 ÖPNV: Wo in Deutschland heute gestreikt wird – und wo nicht Dauer 0:30 min ÖPNV: Wo in Deutschland heute gestreikt wird – und wo nicht Streik im Nahverkehr: Muss ich zur Arbeit oder in die Schule? Wer mit Bussen oder Bahnen des Nahverkehrs normalerweise zur Arbeit oder in die Schule fährt, muss sich heute nach Alternativen umschauen. Denn wegen des Streiks dürft ihr eigentlich weder am Arbeitsplatz noch in der Schule fehlen. Für den Arbeitsplatz gilt das sogenannte Wegerisiko – und das trägt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. An solchen Streiktagen ist aber meistens ein Wechsel ins Homeoffice oder auch über den Abbau von Überstunden möglich. Falls ihr wegen des Streiks nicht zur Schule kommt, gibt es in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für heute eine „großzügige Entschuldigungspraxis“. Von den Schulen und Kultusministerien heißt es, dass Schülerinnen und Schüler die Schule auf jeden Fall darüber informieren müssen, falls keine anderen Fahrtmöglichkeiten bestehen. Sie gelten dann für den Tag als entschuldigt. Warnstreik Streik im Nahverkehr - was heute fährt, was nicht Viele Arbeitnehmer und Schüler sind auf Busse und Bahnen angewiesen. Darf man auf der Arbeit oder in der Schule fehlen, wenn der Nahverkehr still steht - und welche Ausweichmöglic… Darum ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik auf Laut Verdi sind von dem Streik im Nahverkehr rund 80 Städte und 40 Landkreise betroffen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen Druck machen. Sie fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen: unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Bayern ist von den Streiks ausgenommen, weil dort derzeit keine Tarifverhandlungen laufen. Warnstreiks im kommunalen #ÖPNV in allen Bundesländern (außer Bayern), am Freitag, 02.02. "Wir haben einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV und einen unglaublichen Druck auf die Beschäftigten", so unsere stv. Vorsitzende Christine Behle. https://t.co/PiCetbPeoY pic.twitter.com/SUsGxnlirH