Der aktuelle Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt seit Mittwoch für Tausende Zugausfälle. Jetzt sollen ab Montagmorgen die Züge im Fern- und Regionalverkehr wieder fahren.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wird der Streik im Personenverkehr am Montag um 2:00 Uhr beendet.

Zuge fahren Montag wieder – Keine Streiks bis Anfang März

Das heißt, dass es am Montag wieder einen weitgehend normalen Betrieb im Regional- und Fernverkehr geben soll. Ursprünglich sollte der Arbeitskampf sechs Tage dauern und noch bis Montagabend 18:00 Uhr gehen.

Beide Seiten sollen in vertraulichen Gesprächen den Wiedereinstieg in die Tarifverhandlungen gefunden haben, heißt es. Die dpa meldet, Bahn und GDL hätten in der Nacht auf Samstag miteinander gesprochen. Demnach sollen sich die Bahn und die GDL auf eine Friedenspflicht bis zum 3. März geeinigt haben.

Das fordert die GDL von der Bahn

Der aktuelle Streik war der vierte Ausstand seit Beginn des Tarifkonflikts. An ihren Forderungen will die Gewerkschaft weiterhin festhalten. Die GDL fordert mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten für die Mitarbeiter. Schichtarbeiter sollen statt 38 Stunden nur noch 35 Stunden arbeiten - und das bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn wies diese Forderung bislang zurück.

Ab 5. Februar soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Tarife verhandelt werden. Ziel ist es den Angaben zufolge, bis Anfang März einen Tarifabschluss zu erzielen.