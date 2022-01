Schlummert in deinem Geldbeutel noch ein alter „Lappen“? Der ist bald nicht mehr gültig! Hier erfährst du, wie du ihn in den neuen EU-Führerschein umtauschen kannst – und bis wann du das musst.

Wenn deine Fahrprüfung schon ein paar Jährchen her ist, stehen die Chancen gut, dass du deinen Führerschein bald abgeben musst – aber keine Angst, im Austausch bekommst du den schnieken EU-Führerschein im Scheckkartenformat.

Warum müssen alte Führerscheine umgetauscht werden?

Mal abgesehen davon, dass die alten Papier-Führerscheine vermutlich teilweise schon etwas zerfleddert sind, will die EU, dass es in ihren Mitgliedstaaten ein einheitliches Dokument als Fahrerlaubnis gibt. Der neue EU-Führerschein ist außerdem fälschungssicherer. Die Umtauschpflicht gilt übrigens auch für den Motorradführerschein (Klasse A).

Ab wann muss ich meinen alten Führerschein umtauschen?

Für den Umtausch auf den EU-Führerschein gelten verschiedene Fristen – je nach Geburtsjahr oder Ausstellungsjahr. Damit soll eine Überlastung der Behörden vermieden werden. Wer möchte, kann seinen Führerschein auch schon freiwillig früher umtauschen.

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind Geburtsjahr Umtauschfrist vor 1953 19.1.2033 1953-1958 19.1.2022 1959-1964 19.1.2023 1965-1970 19.1.2024 1971 oder später 19.1.2025

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind Ausstellungsjahr Umtauschfrist 1999-2001 19.1.2026 2002-2004 19.1.2027 2005-2007 19.1.2028 2008 19.1.2029 2009 19.1.2030 2010 19.1.2031 2011 19.1.2032 2012-18.1.2013 19.1.2033

Wer vor 1953 geboren ist, muss den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins. Auf der Webseite des ADAC kann man sich sein Umtauschdatum übrigens auch berechnen lassen, falls man nicht so auf Tabellen steht.

Geldbuße droht bei Vergessen – ab Juli

Wer vergisst, seinen Führerschein rechtzeitig umzutauschen, muss mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro rechnen. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, endet die erste Frist schon bald: am 19. Januar für die Jahrgänge 1953-1958. Aber: Da die Führerscheinstellen coronabedingt eingeschränkte Öffnungszeiten haben und es deshalb schwieriger ist, einen Termin zu bekommen, wird die Geldbuße bis 19. Juli dieses Jahres ausgesetzt. Dennoch sollte man sich natürlich möglichst bald um einen Termin kümmern.

Dieses Modell gehört bald der Vergangenheit an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Führerschein umtauschen – wo geht das und wie funktioniert das?

Die beruhigende Nachricht: Der Umtausch ist ein rein verwaltungstechnischer Vorgang. Deine Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen, ohne dass du nochmal eine Prüfung machen oder dich ärztlich untersuchen lassen musst.

Zuständig ist die Führerscheinbehörde deines aktuellen Wohnsitzes. Dort benötigst du folgende Dinge:

deinen (gültigen!) Personalausweis oder Reisepass

ein biometrisches Passfoto

deinen aktuellen Führerschein

rund 25 Euro für die Bearbeitungsgebühr

Falls dein alter Führerschein nicht am aktuellen Wohnort ausgestellt wurde, brauchst du außerdem eine sogenannte Karteikartenabschrift der ursprünglich ausstellenden Behörde. Die kann man per Post, Telefon oder auch online beantragen und an die aktuelle Führerscheinstelle schicken lassen.

Führerscheine müssen künftig verlängert werden

Hast du auch noch so eine lustige Frisur auf deinem Führerscheinbild, wie sie damals in den 70ern angesagt war, viel weniger Falten, dafür noch ordentliche Pausbacken? Damit man im Führerschein möglichst so aussieht wie in echt, muss er in Zukunft regelmäßig verlängert werden – und zwar alle 15 Jahre. Dabei besteht dann, wie auch beim Perso oder Reisepass, die Möglichkeit, den Namen zu aktualisieren oder das Bild auszutauschen. Bei allen Führerscheinen, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gilt die 15-Jahres-Befristung schon. Für die Verlängerung ist übrigens auch kein Gesundheitszeugnis oder eine nochmalige Fahrprüfung nötig!