Was tun, wenn Opa oder der ältere Vater immer weiter Auto fahren, wir aber den Eindruck haben: So ganz fit sind sie nicht mehr. Hoffentlich geht das gut. Immer wieder gibt es die Meldungen, dass Senioren unbewusst Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Meistens dann, wenn anschließend etwas passiert ist. Der Gesetzgeber hält sich raus – viele ältere sind schließlich auch Wähler, das ist heikel. Lobbyverbände wie der ADAC beziehen da klar Position und sagen: Alles so lassen. Langjährige Erfahrungen und besonnener Fahrstil gleichen altersbedingte Defizite aus. Und das ist falsch, sagt SWR3-Redakteur Gregor Glöckner:

TAKE

Es ist eine Szene, die etwas mit mir gemacht hat. Ich sitze am Steuer meines Autos und fahre durch ein Eifeldorf. Viel zu schnell, aber die Umstände zwingen mich. Denn am Steuer des Autos vor mir sitzt der 88jährige Freund meines Vaters, der Fahrstil ist erkennbar unsicher. Ich habe ihn zu seinem am Vortag abgestellten Auto gebracht. Nun rasen wir Zweier-Konvoi zurück.

Als ich ihn nach der Ankunft zur Rede stellen will, stoße ich auf Granit. Weder sei er zu schnell gefahren noch habe er irgendwen gefährdet. Mein – zugegeben drastisches – Argument ist: Das haben alle, die ihre Enkel oder wen anderes über den Haufen gefahren haben, vorher ebenfalls gesagt“ , Auch das zieht nicht.

Stattdessen die traurige Frage: Willst du mir meine letztes Stück Mobilität und Lebensfreude auch noch nehmen?

Nein, will ich nicht. Aber das Problem bleibt: Alte Menschen, die nicht mehr fit sind für die steigenden Anforderungen des Straßenverkehrs und die ihre Fitness nicht mehr selbst einschätzen können. Lösen sollen das wir, Freunde oder Verwandte. Mit gut zureden. Was die einen von uns nicht können und die anderen nicht wollen.

Deshalb hier der klare Wink Richtung Verkehrspolitik: Es ist euer Job, das zu lösen. Und gleich der konkrete Vorschlag hinterher: Jede und jeder ab 75 sollte regelmäßig – wenigstens alle zwei Jahre – medizinisch unter Beweis stellen, dass er oder sie noch geistig oder körperlich in der Lage ist, ein Auto zu fahren. Und nein, das ist keine Diskriminierung Genau deswegen wird es in anderen Fällen – etwa beim LKW-Führerschein oder Pilotenschein – längst so gemacht – aus gutem Grund. Das Motiv: Es soll keinem was passieren. Weder am Steuer noch dem Fußgänger noch dem Motorradfahrer auf der Straße. Ein besseres Argument für einen regemäßigen Fitness-Check kann ich nicht finden. Vermutlich, weil es kein besseres gibt.