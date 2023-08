per E-Mail teilen

Schaukeln, Tiere in Wolken entdecken, beim Lieblingssong laut mitsingen – es gibt Dinge, für die ist man einfach NIE zu alt. Vorschläge für das Kind in dir gibt's im SWR3-Generator.

Wir alle werden älter, aber das ist noch lange kein Grund, erwachsen zu werden! Es gibt Dinge, die sind völlig unabhängig vom Alter einfach toll – weil sie Spaß machen, weil sie Kindheitserinnerungen wecken, weil das Leben nun einmal zu kurz ist, um langweilig oder spaßbefreit zu sein.

Für diese Dinge bist du nie zu alt!

Und wenn jemand doof guckt? Ja, dann ist es eben so. Wir haben mit euch Dinge gesammelt, für die man nie zu alt ist, danke für all eure wunderbaren Ideen auf Facebook und Instagram! Und daraus haben wir jetzt einen SWR3-Generator gebastelt, der uns inspirieren kann, im Alltag das Kind in uns nicht zu vergessen:

Auch Mark Forster behält sich gern ein bisschen Kindskopf. Bei einem Konzert in Kaiserslautern haben wir mit ihm drüber gesprochen, wofür er sich eigentlich nie zu alt fühlt:

Wann ist man eigentlich erwachsen?

Erwachsen ist man frühestens mit 30 Jahren, sagen Neurologen. SWR3-Comedian Sebastian Lehmann sieht das etwas lockerer. Er sagt: Erwachsen ist man erst, wenn man sich so fühlt!

Sebastian Lehmann - Elternzeit 24.1.2022 Sebastian Lehmann Elternzeit (233) Erwachsen Dauer 1:20 min Erwachsen ist man erst, wenn man sich so fühlt...

Hast du noch weitere Dinge, die dir unfassbar viel Freude bereiten und bei denen du das Gefühl hast, damit das Kind in dir bewahren zu können?

Wir freuen uns über deine Ideen und ein bisschen Inspiration für ganz SWR3Land! Schicke uns deine „Dafür bist du nie zu alt“-Momente auf Social Media.