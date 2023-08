per E-Mail teilen

Schon der zweite Supermond in diesem Monat. Dieser wird auch noch „blau“ genannt. Das hat einen besonderen Grund.

Bereits am 1. August haben wir dieses Jahr einen Supermond bewundern dürfen. Weil die Umlaufbahn unseres Trabanten elliptisch ist, kommt er an manchen Tagen der Erde rund zehn Prozent näher, als sonst: etwa 363.000 Kilometer ist er dann entfernt. An anderen Tagen liegt die Entfernung bei rund 384.000 Kilometern.

Zweiter Vollmond in nur einem Monat – und wieder ein Supermond

Dieses Jahr passiert das im August zwei Mal: Am Anfang, wie am Ende des Monats. In der Nacht auf Donnerstag sehen wir ihn erneut wieder größer. Astronomen sagen, der Unterschied sei etwa wie der zwischen einem Ein- und einem Zwei-Eurostück.

Aber: Jetzt soll es auch noch ein „blauer“ Supermond sein. Beim Blauen Mond handelt es sich aber nicht um ein Weltraum-Spektakel, bei dem der Erdtrabant blau leuchtet.

Die Bezeichnung bezieht sich vielmehr auf das Phänomen, dass alle zwei bis drei Jahre innerhalb eines Monats gleich zwei Mal ein Vollmond zu sehen ist – so wie in diesem August.

ESA: „Unser Mond wird sicherlich nicht blau“

Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) betont auf ihrer Website, dass es für den umgangssprachliche Ausdruck „Blauer Mond“ „ keine wissenschaftliche Grundlage “ gebe: „Unser Mond wird sicherlich nicht blau.“

Sie erläutert, dass ein Mondzyklus etwa 29,5 Tage dauert, unsere Kalendermonate aber zwischen 28 und 31 Tage lang sind. Weil die beiden Zyklen nicht ganz übereinstimmen, gibt es daher hin und wieder zwei Vollmonde in einem Kalendermonat – und der zweite Vollmond wird dann „Blauer Mond“ genannt.

Warum haben andere Monde viel schönere Namen?

Sehen wir den Supermond am Donnerstag?

Zuletzt trat dieses Ereignis am 31. Oktober 2020 ein, der nächste „Blaue Mond“ nach diesem Jahr wird für den 31. Mai 2026 erwartet. Wegen seiner Seltenheit wird im Englischen der Ausdruck „once in a Blue Moon“ verwendet, um auszudrücken, dass etwas selten, also etwa alle Jubeljahre, vorkommt.

Ob ihr ihn seht, bestimmt leider das Wetter. Und das ist im Moment nicht so toll. Die Chancen stehen also nicht sehr gut. Wenn ihr ihn aber seht, ist es ein besonderer Anblick. Viel Glück dabei!