Nach drei Monaten wurde die US-Lotterie Powerball geknackt. Der Gewinner kann einen Teil des Geldes gut gebrauchen – und weiß schon, mit wem er den Gewinn teilen will.

Was würdet ihr tun, wenn ihr im Lotto gewinnt? Selbst wenn man die üblichen Wünsche wie ein Luxus-Auto, Uhren, Schmuck und ein Polster für die Rente zusammennimmt, bleibt von 1,3 Milliarden Dollar noch ganz schön viel übrig.

US-Lotterie „Powerball“ geknackt: 1,3 Milliarden Dollar Jackpot

In dieser Situation ist Cheng Saephan gerade: Er hat den Powerball geknackt. In der US-Lotterie hat sich der Milliarden-Gewinn in drei Monaten ohne Gewinner angesammelt.

Mit mehr als 20 Tippscheinen hat der 46-jährige Saephan sein Glück beim Powerball versucht und dafür sogar finanzielle Unterstützung von einer Freundin bekommen. Nach Abzug von Steuern erhält er jetzt eine Einmalzahlung von 422 Millionen Dollar.

Krebspatient gewinnt Milliarden-Jackpot

Auf Saephans Liste steht an erster Stelle aber kein Haus und auch kein teurer Sportwagen. Saephan hat Krebs – die Behandlung ist teuer. Erst in der Woche zuvor hat er sich einer Chemotherapie unterzogen.

Ich werde für meine Familie und meine Gesundheit sorgen können [...] und einen guten Arzt für mich finden.

Bevor er die Tippscheine abgegeben hat, habe er die Zahlen auf ein Papier geschrieben und gebetet, weil er Hilfe brauche: „ Ich möchte nicht sterben, bevor ich nicht etwas für meine Familie getan habe. “

US-Gesundheitssystem deutlich teurer als in anderen Ländern

Dass Saephan das Geld (oder zumindest einen Teil davon) gut gebrauchen kann, ist mit Blick auf das US-amerikanische Gesundheitssystem logisch: Die Preise für Medikamente und medizinische Leistungen sind in den USA deutlich höher als in wirtschaftlich vergleichbaren Ländern.

Eine Insulinspritze ist beispielsweise viermal so teuer wie in Deutschland. Eine Krebsbehandlung kostet laut einer Studie durchschnittlich fast 12.000 US-Dollar pro Monat. Zusätzlich ist nicht jeder in den USA krankenversichert: Wie viel der Kosten von (auch teuren) Versicherungen übernommen werden, ist von Patient zu Patient unterschiedlich.

Krebspatient teilt Lotto-Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar

Chen Saephan arbeitet laut Medienberichten als Maschinenschlosser und ist froh, zumindest die finanzielle Sorge loszusein und zu einem guten Arzt für seine Krebsbehandlung gehen zu können. Außerdem möchte er für seine zwei kleinen Kinder ein sicheres Zuhause schaffen und ein Haus in Oregon kaufen.

Und dann ist da noch jemand, den er mit seinem Gewinn unterstützen möchte: seine gute Freundin Laiza Chao, die ihn beim Kauf der Lose mit 1.000 Dollar unterstützt hat. Für diese Hilfe ist ihr Saephan sehr dankbar. So dankbar, dass er ihr die Hälfte des Gewinns schenkt!

Chao sei gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als Saephan sie anrief und ihr vom Gewinn erzählte. „ Da musst du nicht mehr hingehen “, sagte er ihr am Telefon.

Was ist der höchste Powerball-Gewinn in der Geschichte?

Auch wenn 1,3 Milliarden US-Dollar wahnsinnig viel Geld sind, ist der Gewinn „nur“ der vierthöchste in der Geschichte von Powerball: 2022 waren erstmals über zwei Milliarden US-Dollar im Jackpot. Das Geld ging an einen einzelnen Gewinner aus dem Bundesstaat Kalifornien.