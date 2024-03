„Kann ich dich umarmen?“ So begrüßt Pink eines der kranken Kinder im Royal Children's Hospital in Melbourne – kurz darauf fließen die Tränen. Seht hier das berührende Video! 💕​

Zum ersten Mal hat Pink die Familien im Royal Children's Hospital vor 22 Jahren besucht. Dass sie jetzt wieder im Kinderkrankenhaus vorbeigeschaut hat, rührt zu Tränen:

Das kleine Mädchen, das sie direkt zu Beginn des Videos umarmt, strahlt Pink so sehr an, dass sie sagt: „Du bist wie eine kleine Glühbirne!“ Die Popsängerin kniet sich zu dem Mädchen runter und sie unterhalten sich über ihre Musik. Die Meinung des Mädchens: „Ich liebe deine Musik! Sie ist großartig.“

Stichwort Musik: Pink und Willow singen gemeinsamen Song

Umkreist von den Kindern, Eltern und Krankenhauspersonal singen Pink und Willow ihren Hit „Cover Me In Sunshine“. Dann unterschreibt Pink von den Kindern gebastelte Autogrammkarten und sogar die weiße Gitarre eines Kindes. Einem anderen Kind, das im Krankenbett sitzt, schenkt sie einen Teddybär, und ein Baby bekommt ein privates Ständchen gesungen: „You are my sunshine, my only sunshine“ – also: „Du bist mein Sonnenschein, mein einziger Sonnenschein.“

Zwischen Pop-Queen und Familien-Mama – das macht Pink zum Vorbild in der Musik-Welt

Rührend: Mutter teilt persönliche Geschichte mit Pink

Im Video ist auch eine Mutter zu sehen, die in Tränen ausbricht, als sie Pink sieht. Zwei Songs haben ihr wohl sehr dabei geholfen, die Krankheit ihres Sohnes zu verarbeiten. Kurz darauf liegen sich die beiden lachend und weinend im Arm. Die einzigen Tränen bleiben das bei diesem Besuch aber nicht. Pink reagiert darauf emotional: „Wenn ihr weint, weine ich auch! Das ist der Deal.“

Pink besucht Kinderkrankenhaus: So reagieren die Fans

Unter ihrem Instagram-Post gibt es schon fast 10.000 Kommentare – der meistgelikte davon ist von einer Mutter, die ihre Tochter an Krebs verloren hat.

Danke. (...) Ich kann dir nicht sagen, wie viele diese Sonnenscheinmomente bedeuten, für das Kind und für die Familie. (...) Danke, dass ihr so liebenswürdige und großzügige Menschen seid.

Ein anderer Fan greift Pinks eigene Worte aus dem Video auf:

Wenn ihr weint, weine ich. Jetzt weinen wir alle.

Schon genug geweint? Es gibt noch mehr Kommentare der Art, zum Beispiel dieser hier mit ebenfalls über 1.000 Likes:

Woah, ich wusste nicht, dass ich diese Tränen brauchte. Pink, ich kenne dich nicht, aber ich liebe dich und ich schätze dich.

Unter ihrem TikTok-Post sieht die Kommentarspalte ähnlich aus. „Pink und Willow, ihr seid beide so eine Inspiration“ , schreibt eine Userin. Ein anderer Fan findet: „Egal, ob man ihre Musik mag oder nicht, Pink ist ein wunderbarer, Mensch, weil sie das für diese Kinder tut.“

