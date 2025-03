Teilen

Am Samstagabend ist es wieder so weit: Die Earth Hour steht an! Zum 19. Mal werden an vielen Orten die Lichter für eine Stunde ausgeknipst. Macht ihr auch mit? Hier abstimmen!