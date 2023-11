Einsamkeit – ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein großes gesellschaftliches Problem. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland sagt, dass er oder sie sich sehr einsam fühlt. Und das alles obwohl wir doch eigentlich in so einer vernetzten Welt leben. Einsam in einer Welt voller Kontakte – das ist das SWR3 Topthema mit Corinne Schwager.