E-Rezept und elektronische Patientenakte: Teil des Digitalisierungsgesetzes

Ab Januar 2024 soll das elektronische Rezept (E-Rezept) in Deutschland flächendeckend eingeführt werden – es wird das rosafarbene Papierrezept ablösen. Versicherte bekommen verschreibungspflichtige Arzneimittel dann nur noch per E-Rezept und können dieses mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK), per App oder mittels Papierausdruck einlösen.

Das E-Rezept und auch die elektronische Patientenakte sind Teil des Digitalisierungsgesetzes, dem der Bundestag am 14. Dezember 2023 zugestimmt hat.