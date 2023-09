Ein inner-eritreischer Konflikt – ausgetragen in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Am Samstag kam es in Stuttgart zu heftigen Ausschreitungen zwischen zwei politischen Lagern.

Eisenstangen, Pflastersteine und Holzlatten, in denen Nägel stecken, liegen am Sonntagmittag aufgebahrt auf einem Tisch bei der Pressekonferenz am Stuttgarter Römerkastell. Mit diesen Gegenständen waren am Tag zuvor an derselben Stelle Menschen aufeinander losgegangen.

„Eritrea-Seminar“ endet mit Krawallen

Am Samstag versammelten sich mehrere Eritrea-Vereine mit rund 80 bis 90 Teilnehmern zu einem „Eritrea-Seminar“ im Römerkastell in Stuttgart-Hallschlag, die laut Polizei dem diktatorischen Regime in Afrika nahestehen. Zu einem Gegenprotest kamen demnach schon vor der Veranstaltung mehrere Hundert Menschen am Stuttgarter Hauptbahnhof zusammen. Ihnen sei ein Versammlungsort in der Nähe der Phoenixhalle zugewiesen worden, der abgelehnt worden sei, so die Polizei. Gegner der Veranstaltung hätten dann Teilnehmer und Polizisten angegriffen. Dabei seien 27 Einsatzkräfte, vier Teilnehmer und 21 Oppositionelle verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sieben Beamte seien dadurch aktuell dienstunfähig.

Wir standen als Prellbock dazwischen. Die pure Gewalt hat sich gegen uns gerichtet, gegen den Staat.

#Einsatz Bei einer Veranstaltung eines eritreischen Vereins im Römerkastell, kam es zu Angriffen auf die Teilnehmer sowie die eingesetzten Polizeikräfte. Hinweise bitte an ▶️ https://t.co/V81Hf8REZH. Zur Pressemeldung ▶️ https://t.co/sRK2acWhHL Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/tN1kLBJNfX

Stuttgart: 228 Verdächtige festgenommen

228 Tatverdächtige wurden zwischenzeitlich festgenommen. Bis auf einen sind inzwischen alle wieder auf freiem Fuß. Die Festgenommenen leben dem Stuttgarter Polizeivizepräsidenten Carsten Höfler zufolge zum großen Teil im Stuttgarter Umland, wenige in Stuttgart selbst. 63 seien aus der Schweiz eingereist. 212 der Verdächtigen hätten die eritreische Staatsbürgerschaft, sieben Verdächtige seien deutsch mit eritreischen Wurzeln. Vereinzelt müssten Identitäten noch geklärt werden.

Den Tatverdächtigen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Dazu kämen Körperverletzungsdelikte und Diebstahlsdelikte.

Stuttgart-Reporterin Verena Neuhausen berichtet von der Pressekonferenz:

Nachrichten 17.9.2023 Der Tag nach den Ausschreitungern beim Eritrea-Treffen in Stuttgart Dauer 3:09 min In Stuttgart sollte gestern in einem Veranstaltungsort namens Römerkastell eine Veranstaltung stattfinden – wie sie schon mehrfach in Stuttgart stattgefunden hat. Ein Seminar von Eritrea-Vereinen. Allein im letzten Jahr soll das fünfmal so gelaufen sein, ohne größere Störungen. Gestern nun aber eskalierte die Lage. Die Veranstaltung wurde angegriffen, es kam zu Ausschreitungen, 27 Polizisten wurden verletzt. Was ist da genau passiert? Verena Neuhausen berichtet.

Eritrea-Veranstaltung nicht genehmigungspflichtig

Nach den Ausschreitungen am Samstag wurden schnell Rufe nach einem Verbot solcher Events laut. Der Stadt Stuttgart zufolge hätten allerdings keine Gründe für ein Verbot der Veranstaltung vorgelegen. „ Versammlungen im geschlossenen Raum sind nicht anmeldepflichtig “, teilte die Landeshauptstadt am späten Samstagabend mit.

Die Demonstration der Oppositionellen sei überraschend gewesen, sagte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) bei der Pressekonferenz am Sonntag. Es sei eine Gegenveranstaltung angemeldet gewesen, diese Anmeldung sei aber wieder zurückgenommen worden. Nopper und der Polizeivizepräsident verwiesen darauf, dass es zuletzt in Stuttgart störungsfreie ähnliche eritreische Veranstaltungen gegeben habe. Deshalb war die Veranstaltung laut Polizei zu Beginn nur mit 20 Beamten abgesichert worden.

Politiker fordern Konsequenzen für Ausschreitungen in Stuttgart

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Stuttgart verurteilt. Ausländische Konflikte dürften nicht in Deutschland ausgetragen werden, sagte Faeser. Ähnlich hatte es bereits der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) formuliert:

Wir müssen mit aller Entschiedenheit gegen die Austragung von Konflikten aus anderen Staaten auf deutschem Boden vorgehen.

BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) reagierten ähnlich: „ Die Bilder der brutalen Ausschreitungen mit gezielten Angriffen gegen die Polizei verstören und sind völlig inakzeptabel “, sagte Kretschmann laut einer Mitteilung des Staatsministeriums. Man werde nicht dulden, dass „ Konflikte aus anderen Ländern gewaltsam bei uns ausgetragen werden “. Und: Wer Einsatzkräfte angreife, greife den Rechtsstaat an.

Auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) drückte auf X, früher Twitter, sein fehlendes Verständnis für die Randale in Stuttgart aus:

Warum dürfen sich Unterstützer der Diktatur in #Eritrea in #Stuttgart versammeln? Und was sind das für "Oppositionelle" die auf unsere Polizei losgehen? Gewalttäter müssen schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Den verletzten Beamten schnelle & vollständige Genesung! #Polizei https://t.co/oHE6Qbq24E

Infos zu Eritrea Eritrea liegt im Nordosten Afrikas. Nach 30 Jahren bewaffneten Konflikts hat sich das Land 1993 von Äthiopien getrennt. Seitdem wird Eritrea von Staatspräsident Isaias Afewerki regiert. Die einzige zugelassene Partei ist die aus der Unabhängigkeitsbewegung hervorgegangene PFDJ. Oppositionsparteien arbeiten aus dem Exil. Eritrea verfügt weder über eine Verfassung noch über praktizierte Gewaltenteilung. Die Ausübung von bürgerlichen Grundrechten ist stark eingeschränkt. Durch Flucht und Migration hat sich eine weltweite stetig wachsende Diaspora entwickelt. Fast 82.000 Eritreer lebten 2022 laut Statista in Deutschland. Im Ausland lebende Eritreer müssen zwei Prozent ihres Einkommens an die eritreische Regierung abführen und zwar unabhängig davon, ob es sich um Einkommen handelt, das aus Arbeit oder Sozialleistungen erzielt wird. Quelle: Auswärtiges Amt und Bundeszentrale für politische Bildung

Bereits Ausschreitungen in Gießen

Im Juli kam es bereits bei einer ähnlichen Eritrea-Veranstaltung im hessischen Gießen zu Ausschreitungen. Damals wurden 26 Polizisten verletzt, als Gegner der Veranstaltung Sicherheitskräfte mit Stein- und Flaschenwürfen attackierten und Rauchbomben zündeten. Die Organisatoren des Gießener Events standen der umstrittenen Führung in Eritrea nahe. Teilweise seien Personen aus Gießen auch zur Veranstaltung in Stuttgart angereist, teilte Polizeivizepräsident Carsten Höfler am Sonntag bei der Pressekonferenz mit.

Über die Ausschreitungen bei der Eritrea-Veranstaltung informieren auch unsere Kollegen von SWR Aktuell Baden-Württemberg:

