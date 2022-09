Betrugsmaschen per SMS werden von Kriminellen mittlerweile gerne genutzt: Smishing ist das neue Phishing! So raffiniert sind die Fake-SMS inzwischen.

Nach dem Enkel-Trick am Telefon und den Spam-Mails von angeblichen Prinzen aus Afrika, die dir jede Menge Geld vererben wollen, scheint jetzt die gute alte SMS von Betrügern entdeckt worden zu sein.

Fake-SMS von der Telekom

Auch bei SWR3-Moderator Marcus Barsch haben sie es versucht: Eine SMS kam auf seinem Handy an, die scheinbar von der Telekom gesendet worden war. Aber eben nur scheinbar. Auf den ersten Blick wirkte sie authentisch – denn sie landete in seinem bisherigen SMS-Verlauf mit der echten (!) Telekom.

Zuerst wunderte sich Marcus Barsch: „ Was war nochmal das Problem? “ Spätestens bei dem Wörtchen „ unbedingt “ wurde er misstrauisch. So würde die wahre Telekom das vermutlich nicht formulieren. Der Link sah perfiderweise aber so echt aus...

SMS-Spoofing: Nachrichten von anderen Nummern senden

Höchste Zeit, darüber mit einem IT-Sicherheitsexperten zu sprechen. Dennis Schirrmacher von der Computer-Fachzeitschrift c't erklärt in SWR3 MOVE, wie das überhaupt sein kann, dass eine SMS scheinbar von einer offiziellen Telekom-Nummer versendet wird. Im Fachjargon nennt man das SMS-Spoofing:

Nachrichten 13.9.2022 IT-Sicherheitsexperte erklärt SMS-Spoofing Dauer 0:56 min

Sicherheitsexperte: Betrüger haben dazugelernt

Auf Links in solchen Nachrichten sollte man natürlich niemals klicken. Denn die Betrüger seien in der Regel auf Identitätsdiebstahl aus, meint Schirrmacher. Und: Längst lassen sich Fakes nicht mehr an den vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern erkennen wie früher. Die Betrüger werden leider besser, so dass es auch Experten wie ihm im ersten Moment schwerfallen kann, Fakes zu erkennen.

Nachrichten 13.9.2022 IT-Sicherheitsexperte: Betrüger werden immer besser Dauer 1:05 min

E-Mails: So erkennst du einen Fake-Link

Ein Tipp, der sich bei suspekt wirkenden SMS zwar nicht anwenden lässt, dafür aber bei E-Mails: einfach mal mit der Maus über die Absender-Adresse oder den Link in der Mail fahren. Auch wenn eine plausibel wirkende Mail-Adresse oder URL angegeben ist, wird so angezeigt, was wirklich dahintersteckt. Und das ist selten eine offizielle Telekom-Adresse, sondern eher etwas Kryptisches.