Wir wollen mit SWR3 für euch da sein und euch mit Spaß und aktuellen Informationen durch den Tag begleiten! Deshalb soll unser Programm für euch noch besser werden.

Die Tagesabläufe, und damit auch die Radiogewohnheiten, unserer Hörerinnen und Hörer haben sich – auch durch die Pandemie – teilweise verändert. SWR3 passt die Sendezeiten an euch an. Wie das ab Montag, dem 12. September aussehen wird, seht ihr hier:

SWR3 neu erleben!

Eine Änderung ist den meisten SWR3-Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich schon aufgefallen: Die SWR3 Morningshow startet bereits eine Stunde später um 6 Uhr und läuft dafür bis 10 Uhr.

Wer moderiert wann? Hier geht es zu unserem Moderationsplan!

Ab dem 12. September gibt es jetzt nicht nur neue Sendezeiten, sondern auch neue Sendungsnamen: SWR3 NOW sendet von 10 bis 13 Uhr, die Nachmittagsshow SWR3 PUSH begleitet euch dann bis 16 Uhr. Danach startet ihr bis 19 Uhr mit SWR3 MOVE in den Feierabend, durch den begleitet euch dann von 19 bis 22 Uhr die Sendung SWR3 PLAY. In die Nacht startet ihr im Anschluss SWR3 SOUNDS. Das SWR3 Topthema wird es zweimal täglich geben, wie gewohnt um 17.40 Uhr und zusätzlich um 12.15 Uhr.

SWR3 will euch noch schneller informieren!

Außerdem will SWR3 euch noch schneller darüber informieren, was in SWR3Land und der Welt passiert und euch die Themen direkt einordnen:

Die Mediennutzung hat sich durch die sozialen Netzwerke, Push-Mitteilungen und schnelle Apps weiter rasant verändert. Wir wollen deshalb die Informationen, den Service für die Hörer:innen noch schneller verfügbar machen. Nämlich immer dann, wenn etwas Relevantes tatsächlich passiert ist. Wir wollen nicht warten, bis eine bestimmte Sendung beginnt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns.

Mit Unterhaltung und Leichtigkeit durch den Tag

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Erlebnisse und besondere Momente mit euch, auf Events wie das SWR3 New Pop oder Das SWR3 Grillen und darauf, euch weiterhin mit Comedy und Leichtigkeit durch den Alltag zu begleiten!

Ihr seid uns wichtig: Was bewegt euch?

Wir möchten mit euch noch noch mehr ins Gespräch kommen, möchten wissen, was euch bewegt, worüber ihr euch Sorgen macht, was euch gerade total glücklich macht! Eure Geschichten und Meinungen sind uns wichtig!

Unsere Änderungen im Programm haben wir auf mithilfe eurer Rückmeldungen vorgenommen. Was haltet ihr davon, habt ihr weitere Wünsche oder etwas, was ihr uns sagen wollt? Sagt uns eure Meinung!

