Die Morningshow ab 5 Uhr kommt zurück! Eure Lieblingssendung beginnt dann wieder eine Stunde früher – und geht trotzdem bis 10 Uhr. Wieso? Das erfahrt ihr hier.

Viele haben sich die SWR3 Morningshow ab 5 Uhr zurückgewünscht – jetzt können sich alle Early Birds freuen: Ab dem 9. Januar beginnt die Show wieder ab 5 Uhr.

Wirby & Zeus und Anneta & Kemal starten mit euch also ab jetzt wieder früher in den Tag. Mit aktuellen Informationen, den Themen, die euch beschäftigen und jeder Menge gute Laune!

Und das Beste: Die SWR3 Morningshow geht trotzdem weiterhin bis 10 Uhr und wird somit eine Stunde länger. Egal ob in der Firma, auf der Baustelle, in der Werkstatt oder am Schreibtisch zu Hause: Von 5 bis 10 Uhr ist die SWR3 Morningshow für euch da.

Hier alle Infos zum Sendeschema: