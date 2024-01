Laut einem Post auf X hat sich die „Muslimische Partei Deutschlands“ gegründet. Stimmt aber nicht. Derweil bereitet eine andere mögliche Parteigründung deutschen Politikern Sorgen.

Was seine politischen Vorlieben sind, verrät der Mann gleich in seinem Profil: „ ungeimpft “, „ pro AfD “, „ pro Trump “, „ pro Putin “ und so weiter. Am 21.1. hat er einen Post auf X gebastelt, der so aussehen soll, als käme er von der Bild: „ Muslime gründen erste Partei Deutschlands “, wird da behauptet:

Ich wäre zunächst erst einmal sprachlos. Wie würde es euch dabei gehen?#Demos #DeutschlandStehtAuf #SchönenSonntag pic.twitter.com/hINVmgo0tn

„Muslimische Partei Deutschlands“: Viele glauben die Lüge, die angeblich nur ein „Stilmittel“ ist

Ein Fake. Der AfD-Fan, der sich „Fieser Friese“ nennt, fragt unschuldig: „ Wie würde es euch dabei gehen? “. Einer seiner Hashtags ist „#DeutschlandStehtAuf“ – damit zielt er offenbar auf die Aufmerksamkeit der Menschen ab, die gerade die Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus auf Deutschlands Straßen verfolgen.

Der „Friese“ weist sogar selbst auf den Fake hin, wenn man so will: Oben und unten auf seinem Bild hat er – hihi – kaum sichtbar den Begriff „ Fakenews “ platziert. Der Hinweis ist aber so unscheinbar, dass ein Teil seiner Leser ihn nicht sieht und die Lüge glaubt. Einige sehen ihre Vorurteile und Ängste bestätigt und posten:

Es war nur eine Frage der Zeit und ich frage mich, wann wir wohl den ersten muslimischen Kanzler haben werden und wann hier die Scharia eingeführt wird😵‍💫

Behauptung nach Lügen-Vorwürfen: Die Mainstream-Medien machen es auch

Andere haben den Fake dekonstruiert. Bei den Recherchenetzwerken Correctiv und Mimikama könnt ihr die Faktenchecks dazu nachlesen. Das Bild ist demnach beispielsweise aus dem Jahr 2011, ist in Osnabrück aufgenommen, nicht in Berlin und stammt von einer ganz anderen Gelegenheit: der Gründung der „ Drei-Religionen-Grundschule “, die sich um Verständigung zwischen Christen, Muslimen und Juden bemüht.

Andere erkennen selbst sofort, dass der Post ein Fake ist. Zum Beispiel daran, dass die nächste Bundestagswahl erst 2025 ist und nicht 2024, wie in dem Post behauptet. Und X-User @Denkfabrik95091 schreibt:

Es sind Fake News wie diese Fotomontage, die dazu führen werden, dass X bald komplett reguliert und zensiert wird. Völlig degenerierte Aktion sowas zu verbreiten

Der Fake-News-Verbreiter sieht sich aber vollkommen im Recht. Die „Mainstream“-Medien machten das ja auch, behauptet er:

Aber die Fake News im Mainstream sind OK oder was? Übertreibung macht anschaulich, ist ein Stilmittel. Ausserdem in anderen Ländern ist es bereits Realität, siehe England oder Australien. Ausserdem habe ich weder was gegen Muslime, noch gegen Ausländer.

„ Was hat das mit Mainstream zu tun ?“, fragt „Ysenburger“:

Was hat das mit dem Mainstream zu tun? Du verbreitest ausgedachte Falschnachrichten als Fotomontage im Stile eines BILD Artikels um Stimmung zu machen und nennst diese manipulative Effekthascherei noch dreist "Stilmittel". Absolut erbärmlich.

Immer mehr Lügen über Muslime, Bundesregierung, politische Gegner...

Manchen ist es aber auch egal, ob Fake oder nicht, so wie dieser User, der sich durch das blaue Herz ebenfalls als AfD-Anhänger zu erkennen gibt:

Ist ein Fake, aber sowas wird früher oder später passieren... und das wird zum Problem für die Altparteien.

Beobachter: Demos machen AfD extrem nervös

Die Flut an Fake News reißt nicht ab: Sei es zu den Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus, sei es über Politiker, Regierungen oder ganze Völker. Seit den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv aber zu Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten und Plänen, praktisch jeden aus Deutschland auszuweisen, der der AfD nicht passt, sind viele Deutsche enorm hellhörig geworden. Die AfD, berichten Parteikenner, versetzt das in ziemliche Unruhe:

Interview zu den Massenprotesten: "Die AfD zeigt sich hoch verunsichert"

Die Reaktion ihrer Mitglieder und Anhänger – mehr Fake News und wirre Behauptungen:

Will Erdogans AKP einen Ableger in Deutschland gründen?

Auch wenn es sich bei dem vermeintlichen Bild-Artikel um einen Fake handelt – wäre es möglich, dass sich eine neue türkisch-muslimische Partei in Deutschland zur Wahl stellt? Die Bild am Sonntag hat berichtet, Mitglieder der Erdogan-Partei AKP verfolgten den Plan, einen Ableger in Deutschland zu gründen. Sie soll demnach DAVA heißen (Anmerkung: der arabische Begriff „ Dawa “ bedeutet etwa „ Ruf zu Gott " oder „ Ruf zur Religion “).

Politiker mehrerer Parteien sind deswegen besorgt. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte Welt-TV, die spalterischen Tendenzen des türkischen Präsidenten Erdogan dürften in Europa keine Rolle spielen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir schrieb auf X, ein Erdogan-Ableger, der hier zu Wahlen antrete, sei das Letzte, was man brauche.