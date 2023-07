per E-Mail teilen

Schlägereien, Sexualdelikte, Messerangriffe, Kot in den Büschen, Pöbeleien, Spucken, verbale Angriffe: Das liest sich wie eine Horrorliste – und ist offenbar immer öfter Alltag von Bademeistern. Hilft da Polizei vor Ort?

Es ist heiß, die Schwimmbäder voll, und es gibt immer wieder beunruhigende Schlagzeilen: Zwei Unbekannte tauchen im Juni einen Zwölfjährigen in einem Mannheimer Freibad unter Wasser. Freunde und Familienangehörige mischen sich ein, die Sache eskaliert zu einer Massenschlägerei mit 40 Personen und mindestens fünf Verletzten.

Ende Juni schlagen Unbekannte dem Bademeister des Malscher Freibades bei Karlsruhe einen Zahn aus, weil er sie kurz vor Badeschluss gebeten hatte, das Bad zu verlassen. Im Inselbad Untertürkheim häuften sich sexuelle Übergriffe vor kurzem so sehr, dass das Bad das Sicherheitspersonal aufstockt.

Wie geht es den Badegästen mit all den Meldungen? Und was tut sich in puncto Sicherheit? SWR3-Reporterin Janine Beck hat sich in den Freibädern in SWR3Land umgehört:

Jetzt bringt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) diesen Vorschlag ins Spiel: Polizei in Freibädern. Der Rechtsstaat müsse vor allem dort, wo viele Kinder und Jugendliche seien, hart gegen Gewalt vorgehen, sagte sie am Mittwoch in Berlin.

Das heißt auch: Polizeipräsenz. Ich will das ganz deutlich sagen.

Wer sorgt im Schwimmbad für Sicherheit? In Schwimmbädern gilt eine Haus- und Badeordnung. Für deren Durchsetzung ist das Personal – in der Regel die Schwimmmeister – zuständig. Seit längerer Zeit setzen zahlreiche Bäder zusätzlich vermehrt auf Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen. In Bädern mit Konflikten empfiehlt die Gewerkschaft der Polizei überdies, gemeinsame Konzepte mit der Polizei und den Rettungsdiensten abzustimmen. Wann rückt die Polizei an? Private Sicherheitskräfte können vom Hausrecht Gebrauch machen und Menschen aus dem Bad verweisen. Der Sicherheitsdienst darf jedoch niemanden festnehmen oder andere Strafen, die über einen Platzverweis hinausgehen, erteilen. Daher wird die Polizei vor allem bei gewalttätigen Konflikten zur Unterstützung gerufen. In bekannten Problem-Schwimmbädern zeigt die Polizei überdies auch bereits so immer wieder verstärkt Präsenz. Was bedeutet eigentlich Hausrecht? Das Hausrecht regelt Paragraf 903 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Demnach kann der Eigentümer einer Sache – etwa eines Freibades – selbst bestimmen, wie sich Besucherinnen und Besucher dort zu verhalten haben oder wem er den Eintritt verwehrt. Wer dagegen verstößt, begeht unter Umständen Hausfriedensbruch und muss gegebenenfalls mit einer Haft- oder Geldstrafe rechnen. Was ist ein Hausverbot? Das Hausrecht gibt dem Eigentümer also das Recht zu entscheiden, wer sich in seinen Räumlichkeiten aufhält. Das damit verbundene Hausverbot kann der Eigentümer oder die Eigentümerin dann grundsätzlich beliebig aussprechen und es ist nicht unbedingt an ein Fehlverhalten gebunden. Handelt es sich aber um Räumlichkeiten, die für jeden zugänglich sind, kann das Hausrecht eingeschränkt werden. Dann brauchen Eigentümer einen triftigen Grund, um Menschen auszuschließen.

Der Bundesverband der Schwimmmeister hätte gerne mehr Unterstützung durch die Polizei. Beamte sollten auf Streifenfahrten vorbeischauen, um zu signalisieren, dass auch dort Recht und Gesetz gälten, sagte Verbandspräsident Peter Harzheim der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Probleme konzentrieren sich ihm zufolge auf Bäder in Großstädten.

Freibäder seien Orte, an denen viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkämen. Das berge Potenzial für „Stress“ . Dieser äußere sich dann beispielsweise in Massenschlägereien, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben habe. Die Beschäftigten erlebten zunehmend Aggression, führte Harzheim aus.

Schwimmmeister würden häufig nicht mehr als Respektspersonen wahrgenommen und würden zum Teil auch bedroht. Besonders Kolleginnen seien betroffen. In vielen Städten habe sich eine Machokultur breitgemacht. Dazu gehöre, dass man sich nicht an Regeln halte. Das könne man in den Freibädern merken.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wies Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Freibädern zurück.

Es ist nicht Aufgabe der Polizei, in Freibädern die Spaßrutschen zu sichern oder die Liegewiese zu bestreifen.

Aus Sicht des GdP-Bundesvorsitzenden Kopelke müssten Hausverbote in einer empfindlichen Länge schnell und niederschwellig verhängt werden können. Zudem dürfte eine Videoüberwachung für weitere Abschreckung sorgen, sagte er. Betreiber müssten gemeinsame Konzepte mit der Polizei und den Rettungsdiensten abstimmen.

„Die Bundesinnenministerin ist nicht zuständig für die Landespolizeiarbeit“ , sagte der GdP-Vorsitzende weiter und fügte an: „Sie könnte aber über zusätzliche Gelder die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in den Ländern unterstützen.“

Ab Ende Juni regelt ein Security-Dienst einen ungestörten Freibad-Besuch im Susolei in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil). Auch hier sind die Gründe Rangeleien, rücksichtsloses Verhalten, betrunkene Badegäste oder Kinder mit Schwimmflügeln, die völlig unbeaufsichtigt als Nichtschwimmer im tiefen Becken planschen. Hier lest ihr den ganzen Bericht:

Marco (Vorname von der Redaktion geändert) arbeitet seit acht Jahren in Karlsruher Freibädern als Security. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Situation in den Bädern verbessert hat, seitdem Sicherheitsdienste dort im Einsatz sind. Es gebe immer mal wieder Zwischenfälle, aber man müsse deswegen keine Angst haben, ins Freibad zu gehen, sagt Marco. Den ganzen Bericht lest ihr hier:

Ausgangspunkt für den Vorschlag von Nancy Faeser ist auch die Situation in Berlin. Das Columbiabad im Berliner Bezirk Neukölln war am Sonntagabend (9. Juli) zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden.