Wo bleibt unser Sommer? Das fragen sich bestimmt einige von euch. Mehr als ein paar Tage am Stück Sonne gab es dieses Jahr selten. So geht es mit dem Wetter weiter!

Am Freitag sind schwere Unwetter über Baden-Württemberg gezogen. In Ostelsheim im Kreis Calw hat ein umgestürzter Baum ein Kind verletzt. Auch andere Regionen, wie der Kreis Ludwigsburg und der Rems-Murr-Kreis, waren betroffen. Es gab heftige Gewitter, Straßen wurden überspült, Keller sind vollgelaufen und Dächer durch Hagel beschädigt.

Wie wird das Wetter in BW und RLP?

Am Samstag können einzelne Gewitter am Mittag und Nachmittag auftauchen, vor allem im Bergland. Die Temperaturen kühlen etwas ab. Der Sonntag soll – laut DWD-Vorhersage – keine Niederschläge bringen. In der kommenden Woche soll es wieder wärmer werden.

Unwetter-Vorhersage für BW & RLP: Das ist das Problem

In letzter Zeit scheint es schwer zu sein, vorherzusagen, wo genau Unwetter auftreten. Woran das liegt, erklärt SWR3-Wetterfrau Lea Spindler:

Das liegt daran, dass sich die Wetterlage nicht stabilisiert. Immer wieder ziehen Schauer durch, danach gibt’s Sonnenschein. Da es in den letzten Wochen viel geregnet hat, verdunstet das Wasser unter starker Sonneneinstrahlung. Es bilden sich dicke hohe Gewitterwolken. Die können – da es eben so viel geregnet hat – viel fassen. Je mehr Sonne einstrahlt, desto mehr Wasser verdunstet und desto kräftiger können diese Gewitter dann werden. Deshalb ist das auch immer alles so lokal und vor allem unvorhersehbar, wen es genau trifft und wo diese Unwetterzellen entstehen.

Bekommen wir Kopfschmerzen bei Wetterumschwung?

