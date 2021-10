Der Sänger Gil Ofarim hat vor zwei Wochen auf Instagram darüber berichtet, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Überwachungsvideos schüren jetzt allerdings Zweifel an seiner Schilderung.

Trug Gil Ofarim eine Kette mit sichtbarem Davidstern, als er im „The Westin“-Hotel in Leipzig eincheckte? Diese Frage könnte bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu einem Vorfall vor rund zwei Wochen zentral sein.

Hotel-Mitarbeiter zeigt Ofarim wegen Verleumdung an

Vorwürfe Ofarims gegen Hotel-Mitarbeiter

Im Video auf Instagram erzählt Ofarim vor dem Hotel sitzend, dass er gerade einchecken wollte. Nachdem andere Gäste an der Rezeption immer wieder vorgelassen worden seien, habe er nach dem Grund gefragt. Aus einer Ecke hätte jemand daraufhin gerufen: „ Pack deinen Stern ein! “ Der Rezeptionsmitarbeiter, von Ofarim im Video „ Herr W. “ genannt, habe dann gesagt: „ Packen Sie Ihren Stern ein. “ Der Sänger bezog die Aussage auf eine Kette mit Davidstern, die er im Video trägt.

Videos: Offenbar keine Kette erkennbar

Der Vorfall hatte hohe Wellen geschlagen und viel Empörung ausgelöst. Ofarim selbst erstattete am 12. Oktober Anzeige. Jetzt werfen allerdings Videos von Überwachungskameras aus dem Hotel Fragen auf. Die Kette mit dem Davidstern soll darauf nämlich nicht deutlich sichtbar sein – das berichten Bild und Leipziger Volkszeitung und berufen sich dabei auf Ermittlerkreise.

„ Es sind mehrere Videos von den Überwachungskameras sichergestellt worden “, sagte ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Zum Inhalt könne man keine Angaben machen, weil die Auswertung noch nicht abgeschlossen sei.

Nach einem Bericht der Leipziger Volkszeitung sei auf den Videos ein aufgeregter Gil Ofarim am Check-In zu sehen – aber keine Kette, trotz Software-Bearbeitung, die für eine höhere Qualität der Aufnahmen sorgt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen hätten die Videos keinen Ton.

Bild am Sonntag hat Auszüge aus den Überwachungsvideos veröffentlicht. Wie die Zeitung berichtet hat die in diesem Fall ermittelnde Leipziger Polizei „ ernst zu nehmende Zweifel “ an der ursprünglichen Schilderung zum Ablauf der Ereignisse. Ofarim habe in einer Vernehmung gesagt, er wisse nicht mehr sicher, ob er die Kette an dem Abend sichtbar trug.

Ofarim: „Es geht eigentlich um was viel Größeres“

Gil Ofarim reagiert in Bild am Sonntag auf die Vorwürfe gegen ihn. Auch ohne Davidstern-Kette sei er erkannt worden.

Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt. Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.