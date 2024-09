Die Union will Asylsuchende direkt an der deutschen Grenze zurückweisen. Aber geht das überhaupt? Und wie würde man das umsetzen?

Nach dem Anschlag in Solingen einigte sich die Ampelkoalition auf ein Sicherheitspaket. Maßnahmen zur inneren Sicherheit und Vorschläge für Verschärfungen in der Asyl-Politik sind darin enthalten – die Union fordert noch mehr. Sie will die Kontrollen an den deutschen Grenzen ausweiten und Asylsuchende dort zurückweisen. Beim Migrationstreffen am Dienstag war dieser Vorschlag Thema – aber lässt er sich überhaupt umsetzen?

Zurückweisungen an Grenzen nur mit mehr Kontrollen möglich

Um die Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz und seiner Partei umzusetzen, bräuchte es dauerhafte Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen – in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zum Beispiel nach Frankreich. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gibts die schon seit Mitte Oktober 2023, an der deutsch-österreichischen Grenze seit September 2015. Seit Oktober letzten Jahres sind laut Bundesinnenministerium 30.000 Menschen zurückgewiesen worden – etwa, weil sie kein Asyl beantragt hatten oder weil eine Einreisesperre gegen die Person vorlag.

EU erlaubt dauerhafte Kontrollen nur in Ausnahmefällen

Aber: Solche dauerhaften Kontrollen sind in der EU nur in Ausnahmefällen erlaubt. Zum Beispiel war das während der Fußball-EM dieses Jahr der Fall – allerdings traten da auch direkt Probleme auf: Die Bundespolizei sagte, sie habe weder das Personal noch die Mittel, um weiterhin alle Grenzübergänge zu kontrollieren.

Und selbst wenn diese Probleme gelöst wären, gibt es noch die rechtliche Seite. Wenn's nach den Forderungen der Union geht, sollen Asylsuchende nämlich in das EU-Land zurückgeschickt werden, aus dem sie an die deutsche Grenze gekommen sind. Ob sie ein Recht auf Asyl in Deutschland haben, soll davor nicht geprüft werden – und genau da liegt das nächste Problem: Rechtlich gesehen geht das momentan nur, wenn die Bundesregierung bei der EU-Kommission in Brüssel eine Notlage einreicht. Zum Beispiel müssten die Ordnung und Sicherheit im Land durch die Geflüchteten gefährdet sein.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) müsste dann entscheiden, ob die Lage in Deutschland wirklich so ist. Bis das geklärt wäre, dürfte es lange dauern. In der Zeit könnten bereits Menschen an den Grenzen zurückgewiesen werden. Wenn der EuGH dann aber entscheidet, dass das rechtswidrig war, müsste die Bundesregierung dafür geradestehen.

EU-Asylpakt in zwei Jahren

Um EU-weit einheitlich zu regeln, wie Asylsuchende behandelt werden sollen, soll es in zwei Jahren den EU-Asylpakt geben. Der sieht unter anderem vor, dass direkt an der EU-Außengrenze entschieden werden soll, wer bleiben darf und wenn ja, wo.

Beim Migrationstreffen kam es in Bezug auf die Grenzkontrollen und -zurückweisungen zwar zu keinem Endergebnis. Aber die Haltung von SPD und Grünen, dass der Vorschlag gegen europäisches und internationales Recht verstoße, scheint sich etwas gelockert zu haben. Zumindest betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine „ maximale Offenheit für alle Vorschläge “.

Das ganze Topthema gibts übrigens zum Nachhören hier:

Topthema 4.9.2024 Zurückweisungen an deutscher Grenze – geht das? Dauer 2:59 min Friedrich Merz (CDU) will Asylsuchende direkt an der Grenze zurückweisen. Aber geht das überhaupt? Und wie würde man das umsetzen?

Wenn ihr kein SWR3 Topthema mehr verpassen wollt, schaut hier rein – und lasst ein Abo da!