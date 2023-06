Es ist heiß, zu heiß. Damit die Menschen in Deutschland gefühlt nicht alle kollabieren, hat sich Gesundheitsminister Lauterbach mit Experten getroffen und einen Plan geschmiedet.

Kaum jemand, dem die Hitze derzeit nicht zu schaffen macht. Und trotz der konstant hohen 30 Grad im Juni wird es im Juli und August wahrscheinlich noch heißer. Damit der Sommer für Menschen nicht zur Gefahr wird, haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Experten einen Hitzeschutzplan für Deutschland aufgestellt.

Tipps, wie du die Hitze im Sommer gut überstehst

Lauterbachs Ideen für den Hitzeplan

Der Hitzeplan sieht vor, dass vor allem Kinder, ältere und kranke Menschen gut durch die extremen Hitzeperioden kommen. Es gibt Vorschläge für Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser, um besser reagieren zu können, aber auch Tipps für Gemeinden und Kommunen. Die findet ihr auf der Website hitzeservice.de. Es gibt Infos zum richtigen Lüften, zu Sonnenschutz, Trinkwasser, oder auch zu angepassten Arbeitszeiten. Lauterbach kündigte an, dass die Verbesserungen beim Hitzeschutz in diesem Sommer umgesetzt sollen.

Besser schlafen bei Hitze: Diese 7 Tipps helfen wirklich!

Wie in Frankreich soll es unterschiedliche Schweregrade einer Hitzewelle geben – je nach Temperaturen und Luftfeuchte. Sind die erreicht, sollen konkrete Maßnahmen eingeleitet werden. Vorab sollen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Wetterdienst (DWD) Hitze-Warnungen über Radio, Fernsehen oder per App und SMS rausgegeben werden.

Nachrichten 26.6.2023 Was Städte in SWR3Land gegen Hitze tun Dauer 2:23 min Jedes Jahr ein neuer Hitzerekord in Deutschland. Die Bundesregierung hat den Plan, die Hitze künftig besser zu managen. Ein Hitzeschutzplan soll her. Was tun die Städte in SWR3Land jetzt schon ganz konkret gegen die Hitze?

So wappnen sich Städte in BW und RLP gegen Hitze

Viele Städte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben bereits einen Plan, wie sie mit der großen Hitze umgehen. Denn: Die heißesten Städte in Deutschland sind in SWR3Land, allein letztes Jahr kamen 7 der 10 heißesten Städte aus dem Südwesten. Mit dabei sind unter anderem Waghäusel, Bad Bergzabern, Freiburg und Mannheim.

Freiburg und Heidelberg arbeiten aktuell an einer „kühlen Karte“, auf der Trinkwasserbrunnen, offene Kirchen und klimatisierte Museen eingezeichnet sind. In Karlsruhe gibt es solche Pläne schon.

Die Stadt Mannheim und die Rhein-Neckar-Region sind noch einen Schritt weiter. Dort gibt es schon seit letztem Sommer einen Hitzeaktionsplan:

Auch einige Städte in Rheinland-Pfalz haben sich bereits vor dem bundesweiten Hitzeschutzplan mit dem Hitze-Problem beschäftigt – zum Beispiel Mainz, Speyer, Kaiserslautern oder Koblenz. Bei SWR Aktuell gibt es einen Überblick: