Ein Weltraumflug mit sechs Frauen – das hat es noch nie gegeben. US-Sängerin Katy Perry ist wieder gut zurück und bezeichnete den Trip als wichtigen Moment für Frauen und die Allgemeinheit. Ist es das wirklich?

Eine „New Shepard“-Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos startete am Montag um 15:30 Uhr mit sechs Frauen in den Weltraum. Der Flug dauert nur 10 Minuten. Es gab aber einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit.

Mit an Bord US-Popstar Katy Perry. Seit Tagen berichtet sie auf Instagram von den Vorbereitungen des Weltraumflugs. „ Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Technik des Ganzen. Ich freue mich darauf, mehr über MINT und die Mathematik zu lernen, die nötig ist, um so etwas zu erreichen .“ Außerdem sei sie sehr dankbar, dass sie mitfliegen dürfe. Das Event habe für sie eine ganz besondere Bedeutung:

Dies ist ein wichtiger Moment für die Zukunft der kommerziellen Raumfahrt und für die Menschheit im Allgemeinen und für Frauen im Allgemeinen.

Katy Perry im All: dramatische Geste bei Landung

Die Kapsel der Raumfahrtfirma Blue Origin setzte nach nur 10:22 Minuten wieder sicher auf der Erde auf. Der Flug wurde live im TV übertragen und konnte auch vor Ort mitverfolgt werden. Im Livestream hörte man die Astronautinnen auf über 100 Kilometer Höhe vor Freude rufen und feiern. Und Katy Perry ließ es sich nicht nehmen, tatsächlich einige Zeilen des Hits „What a wonderful World“ im All zu performen.

Nach der Landung kniete sich die 40-Jährige dann auf den Wüstenboden und küsste den Sand⬇️ .

Diese Mission war die zweitbeste Erfahrung nach der Erfahrung, Mutter zu sein

Beim Verlassen der Kapsel hielt Katy Perry, wohl in Anspielung an den Vornamen ihrer Tochter Daisy, ein Gänseblümchen in die Höhe. Die Vierjährige hatte den Flug ihrer berühmten Mutter vor Ort verfolgt.

10 Minuten Weltraumflug: Das will Katy Perry machen

Der Ausflug in den Weltraum dauert nur 10 Minuten. Trotzdem hat die US-Sängerin einen Plan, was sie währenddessen machen will. Nämlich das, womit sie berühmt geworden ist: „ Ich glaube, ich werde singen, ich werde ein bisschen singen, ich muss im Weltraum singen. “ Das sagt die 40-Jährige in einem Video auf Instagram.

Für Bezos Raumfahrt-Unternehmen kann es kaum eine bessere Werbung geben als einen singenden Superstar in der Rakete. Wer den Flug bezahlt, darüber gab das Unternehmen keine Auskunft.

Die SWR3 Comedy hat sich überlegt, ob es nicht günstige Alternativen zum Weltraumflug gibt:

Nachrichten 14.4.2025 Katy Perry auf Raumfahrt: „Schatz, ich bin mal schnell im Weltall!“ Dauer 1:00 min US-Sängerin Katy Perry fliegt mit dem Raumfahrt-Unternehmen von Jeff Bezos in den Weltraum.

Neben Katy Perry sind weitere fünf Frauen am Start beim Weltraumflug:

Lauren Sánchez - Journalistin und Verlobte von Jeff Bezos

Gayle King – Journalistin

Aisha Bowe – Wissenschaftlerin und ehemalige NASA-Raketeningenieurin

Amanda Nguyen – Wissenschaftlerin

Kerianne Flynn – Filmproduzentin

Die Raumanzüge sind speziell für die sechs Frauen entstanden. Lauren Sánchez hat sich dazu extra die Unterstützung von einer Designerin geholt. Normalerweise würden Raumanzüge für Männer entwickelt, für Frauen würden sie dann nur angepasst. Sánchez hat deshalb erstmals ein Outfit extra für Frauen entworfen. „ Ich denke, die Anzüge sind elegant, aber sie bringen auch ein bisschen Würze ins All “, so Sánchez in der New York Times.

„Mit Wissenschaft hat der Weltraumausflug nichts zu tun“

Ob der Weltraumflug ein entscheidender Schritt für den Feminismus sein wird, ist allerdings fraglich. Es ist das erste Mal, dass eine reine Frauen-Crew ins All startet, abgesehen von dem Solo-Flug der Astronautin Valentina Tereshkova 1963. „ Damit will die Crew ein Zeichen setzen und zeigen, dass Frauen alles erreichen können ,“ sagt SWR-Wissenschaftsredakteurin Lilly Zerbst. Wissenschaftlerin Amanda Nguyen nutze die Aufmerksamkeit auch dafür, um Werbung für ihre NGO zu machen, die sich für Opfer sexueller Gewalt einsetzt.

Mit Wissenschaft habe der Flug laut Zerbst nichts zu tun – trotz Wissenschaftlerinnen an Bord. Für die Reisenden ist der Touristen-Flug vor allem ein einmaliges Event. Der Flug der Tourismus-Kapsel verlaufe weitestgehend automatisiert.

Was unterscheidet Touristen-Flug von Weltraum-Flug?

Die Raumfahrt-Firma Blue Origin von Jeff Bezos fliegt seit 2021 immer wieder Touristen ins All. Im ersten Flug war Bezos selbst mit an Bord. Geflogen wird mit kleinen Suborbital-Raketen. Sie kommen nur bis zum Rande des Weltraums und werden nicht in eine Umlaufbahn um die Erde geschickt. Nach dem Eintritt in die Schwerelosigkeit kommen sie direkt zurück zur Erde.

Deutsche Rakete stürzt nach Start ab – trotzdem ein Erfolg?!

Diese Kritik gibt es am Weltraum-Tourismus

Weltraumflüge sind vor allem eine Belastung für die Umwelt. Das ist die häufigste Kritik an dem Geschäft mit den Touristen-Flügen. Jeff Bezos Raketen fliegen zwar laut seiner Firma nur mit Wasserstoff und Sauerstoff. Aus dem Auspuff kommt also nur Wasserdampf. Aber auch dieser Flüssigtreibstoff hat eine CO2-Bilanz: Die Herstellung von flüssigem Wasserstoff oder Wasserstoff als Gas braucht viel Energie und dabei wird jede Menge CO2 frei.

Andere Raketen wie die von Elon Muscs SpaceX fliegen klassisch mit Kerosin. Ein Weltraumflug setzt dann etwa 300 Tonnen CO2 frei. Zum Vergleich: Bei einem Langstreckenflug sind es 150 Tonnen CO2 auf etwa 10.000 Kilometer. Wenn man dazu bedenkt, dass in einem Flieger etwa 300 Passagiere sitzen, in einer Raumkapsel aber nur eine Handvoll, dann wird der CO2-Fußabdruck pro Kopf richtig hoch.

David Beck aus der Wissenschaftsredaktion hat sich zu dem Umweltaspekt mit seiner Einschätzung geäußert: