Diebe hatten sich den Lieferwagen von Tommy Banks geschnappt. Was sie wohl nicht wussten: Im Laderaum war eine Tonne leckerer Pasteten. Was dann passierte, ist eine Story mit Ecken und Kanten.

Tommy Banks ist Sternekoch in London und recht bekannt. Auf Instagram hat er mehr als 140.000 Follower. Eine der Spezialitäten, die er in seinen zwei Restaurants und seinem Pub verkauft, sind feine Fleischpastetchen.

Pasteten-Koch Banks: Tut einfach was Nettes

Am Dienstag aber musste er bekannt geben, dass Diebe seinen Lieferwagen mit 2.500 Pasteten gestohlen hatten. Sie sollten auf einem Weihnachtsmarkt in York verkauft werden. Ihr Wert: rund 30.000 Euro, den Lkw nicht mitgerechnet. Auf Instagram und in einem Interview mit der BBC hat er sich mit einen coolen Appell die Diebe angesprochen: „ Ich weiß, dass ihr Kriminelle seid “, sagt er darin. Und dann:

Aber vielleicht tut ihr einfach etwas Nettes, weil Weihnachten ist, und vielleicht können wir mit den Pasteten, die ihr gestohlen habt, ein paar tausend Menschen ernähren. Tut das Richtige!

4.12.2024 Tommy Banks appelliert an die Lkw- und Pasteten-Diebe.

Die Diebe sollten die Pasteten doch einfach bei irgendeinem Gemeindezentrum abladen, schlägt der Sternekoch vor. Hier der ganze Post von Tommy Banks im Original:

„Ich hoffe, dass ihr keine Weihnachtsgeschenke kriegt“

Der eigentlich so milde und humorvolle Banks zeigt aber auch, dass er richtig sauer ist: „ Ich denke ihr seid ein stehlendes Stück Sch..ße und hoffe, dass ihr keine Weihnachtsgeschenke kriegt “, gibt er den Gaunern mit auf den Weg.

Und so ging die Geschichte um die geklauten Pasteten von Tommy Banks aus:

Weihnachtsgeschichten haben normalerweiser ein Happy End. Man würde erwarten, dass die Diebe ein Einsehen hatten. Dass eine Menge armer Leute mal wieder was richtig Leckeres zu essen bekommen haben. Aber – sorry – es kam anders.

Später am Tagh musste der Koch mitteilen, die Polizei habe den stark beschädigten Lieferwagen mit gestohlenen Nummernschildern in Middlesbrough gefunden, etwa 50 Kilometer vom Ort des Diebstahls entfernt. Die Pasteten seien zwar noch im Wagen, aber ungekühlt und verdorben und müssten entsorgt werden.