8.848 Meter und 86 Zentimeter – so hoch ist der Mount Everest im Moment. Er wächst schneller als die anderen Berge im Himalaja-Gebirge. Warum? Das haben Forschende jetzt herausgefunden.

Dass Berge wachsen können, ist bekannt. Grund dafür sind Erdplatten, die sich weiter zusammenschieben und so die Berge immer mehr in die Höhe drücken. Auch beim Mount Everest ist das so. Aber seit einiger Zeit wächst der Berg sogar schneller als der Rest des Himalaja-Gebirge. Woran das liegt, haben sich jetzt Wissenschaftler genauer angeschaut.

Deshalb wächst der Mount Everest schneller als der Rest vom Himalaja

Die Forschenden aus China und England haben festgestellt, dass der Everest pro Jahr zwei Millimeter schneller wächst als seine Umgebung. Grund dafür ist ein Fluss in der Nähe. Ihre Arbeit haben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Geosience veröffentlicht. Dort heißt es:

Der Fluss Arun hatte vor rund 89.000 Jahren so viel Wasser , dass dadurch das ganze Tal verändert wurde. Durch die Kraft des Wassers wurde viel Gestein weggspült .

, dass dadurch das ganze Tal verändert wurde. Durch die Kraft des Wassers wurde . Das sorgt dafür, dass das Gebiet rund um den Mount Everest leichter geworden ist als andere Gebiete in der Region.

Dadurch kann sich das Gelände – und damit der Mount Everest – leichter anheben .

. Die Wissenschaftler vergleichen den Effekt mit einem Frachtschiff, das sich beim Entladen aus dem Wasser hebt.

Die Forschenden sind sich sicher: Der Mount Everest ist so zwischen 15 und 50 Meter höher geworden als ohne den Effekt.

Warum gibt es Gipfelkreuze und wer stellt die auf?

Wird der Mount Everest immer weiter wachsen?

Nein. Laut den Forschern wird der Wachstumsschub des Mount Everest noch einige Zeit anhalten. Aber irgendwann wird es den Effekt nicht mehr geben.

Und es gibt noch andere Gründe, warum der höchste Berg der Welt irgendwann nicht mehr höher werden wird:

An der Spitze hobelt der Wind immer wieder Eis und Felsen ab. So schrumpft der Everest also immer wieder ein wenig.

Außerdem gehen Geologie-Experten davon aus, dass kein Berg der Erde jemals höher als 10.000 Meter werden kann. Der Grund: Der Berg wäre einfach zu schwer. Durch den Druck würden die untersten Steine immer mehr in den Erdmantel gedrückt, wo sie sich verflüssigen. So würde das Wachstum nach oben gestoppt.

