Kuschel-Limit am Flughafen in Neuseeland: Reichen 20 Sekunden Umarmung?

Reisende sollen sich in Dunedin in Neuseeland nur noch drei Minuten umarmen, weil 20 Sekunden angeblich reichen, um das Liebeshormon Oxytocin auszustoßen und wir so glücklicher werden. Wir haben das gecheckt!