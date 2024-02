Mit einem SUV nach Paris - das könnte bald sehr teuer werden. Die Bevölkerung ist heute aufgerufen, über höhere Parkgebühren für große Autos abzustimmen.

Bei der Abstimmung geht es nicht um eine kleine Erhöhung der Parkgebühr. Es geht um die Verdreifachung des Preises. Für einen SUV oder einen Geländewagen könnten dann im Pariser Zentrum 18 Euro in der Stunde fällig werden. 1,3 Millionen wahlberechtigten Pariser dürfen heute entscheiden, ob es so kommt.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat zur Wahl aufgerufen und schon vorab deutlich gemacht, was sie von großen Autos hält. Sie sind ihrer Meinung nach „ laut, platzraubend und umweltschädigend “. Betroffen von der neuen Regel wären Autos mit Verbrennermotor ab einem Gewicht von 1,6 Tonnen und E-Autos ab zwei Tonnen. Ausnahmen soll es für Anwohner, Lieferanten und Handwerker geben.

Höhrere Parkgebühren: Das sind die Ziele der Stadt

Hidalgo begründet die Kategorisierung nach Gewicht damit, dass die Folgen von Unfällen mit SUVs häufiger tödlich sind als mit kleineren Autos. Außerdem sinke in Paris die Zahl der Autos seit Jahren, gleichzeitig würden die Fahrzeuge immer größer. Ziel der Stadt sei eine „bessere Aufteilung des öffentlichen Raums". Autofahrer sollen außerdem einen Anreiz haben, auf günstige Alternativen umzusteigen.

Opposition und Auto-Lobby halten dagegen, dass große Autos nicht zwingend umweltschädlicher seien als kleine Wagen. Außerdem fordern sie, E-Autos gesondert zu behandeln.

Was will Paris mit den hohen Parkgebühren erreichen? Dauer 0:31 min Was will Paris mit den hohen Parkgebühren erreichen?

So soll der Verkehr in Paris umweltfreundlich werden

Seit Hidalgo im Amt ist, hat sie den Verkehr in Paris schon ziemlich durcheinandergewirbelt: Im April 2023 hatte sie die Bevölkerung über das Verbot von E-Scootern in der Stadt abstimmen lassen. Seit 1. September letzten Jahres sind die Roller aus der Stadt verschwunden. Allerdings hatten sich bei der Wahl nur sieben Prozent der Stimmberechtigten beteiligt.

Außerdem hat die Bürgermeisterin die Seine-Ufer für den Autoverkehr sperren lassen und zahlreiche verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet. Jeweils am ersten Sonntag des Monats ist die mehrspurige Prachtstraße Champs-Elysées autofrei. Die Radwege in Paris sind in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden. Das hat zu einem Fahrrad-Boom geführt. Im Berufsverkehr kommt es immer häufiger zu Rad-Staus und auf manchem Boulevards sind mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs als Autos.

Teures Parken für SUVs auch in Deutschland möglich?

Auch in Deutschland wird in einigen Städten über die Parkgebühren diskutiert. In Tübingen müssen SUV-Fahrer schon seit 2021 mehr zahlen. Jetzt hat der Oberbürgermeister von Hannover gesagt, dass er die Idee von Paris auch gerne in seiner Stadt umsetzen will.