Unser Tipp fürs Wochenende: Setzt am Samstag ab 11:20 Uhr die Brillen auf! Dann beginnt der Mond, sich so langsam vor die Sonne zu schieben ...

Auch wenn es am 29. März „nur“ eine partielle ist – eine Sonnenfinsternis ist ziemlich selten und daher etwas Besonderes. Immerhin werden fast 20 Prozent der Sonne verdeckt sein. Zudem ist es die einzige Sonnenfinsternis, die dieses Jahr über Deutschland zu sehen ist.

Das passiert bei der partiellen Sonnenfinsternis am 29. März

Schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde, gibt es eine Sonnenfinsternis. Je weiter nordwestlich man die Sonnenfinsternis beobachtet, desto größer ist die Fläche der Sonnenscheibe, die verdunkelt wird.

Geheimnisvolle Leucht-Spirale über SWR3Land – das steckt dahinter

Start ist am Samstag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um etwa 11:20 Uhr – dann gibt es den sogenannten ersten Kontakt. Der Ostrand des Mondes berührt die Sonnenscheibe und schiebt sich langsam vor.

Diese spektakulären Himmelsereignisse könnt ihr 2025 noch sehen

Die partielle Sonnenfinsternis dauert ungefähr 90 Minuten, die größte Verdunklung ist etwa um 12:10 erreicht. Je nach Standort, von dem aus ihr die Sonnenfinsternis beobachtet, verschieben sich die Uhrzeiten, zu denen die Finsternis beginnt, endet oder ihr Maximum erreicht.

Nie mit ungeschützten Augen in die Sonne schauen!

Ob jetzt am Samstag bei der Sonnenfinsternis oder an anderen Tagen – ihr solltet die Sonne niemals mit dem bloßen Auge betrachten. Am besten, ihr holt euch eine extra Sonnenfinsternis-Schutzbrille. Denn auch mit einer normalen Sonnenbrille sind eure Augen nicht ausreichend geschützt. Laut NASA soll der Brillenschutz der internationalen Norm ISO 12312-2 entsprechen.

Sonnenfinsternis 2024 in Amerika – so verfolgten die Menschen das Spektakel

Falls ihr die Sonnenfinsternis mit einem Teleskop oder Fernglas beobachtet, braucht ihr spezielle Filter, weil die Vergrößerung auch die Intensität der Strahlen verstärkt.

David Beck von der SWR-Wissensredaktion fasst noch mal zusammen, was ihr bei der Sonnenfinsternis AUF KEINEN FALL machen solltet – und was gut funktioniert:

Nachrichten 25.3.2025 Sonnenfinsternis: In die Sonne gucken – das müsst ihr beachten Dauer 0:27 min Zur Sonnenfinsternis in die Sonne gucken. David Beck aus der SWR-Wissensredaktion gibt Tipps, was ihr beachten müsst.

Wegen partieller Sonnenfinsternis: Astronomietag am 29. März 2025

Wegen dieser Sonnenfinsternis findet am 29. März 2025 auch der bundesweite Astronomietag statt. Viele Sternwarten haben schon ab dem Vormittag geöffnet. Auch von dort könnt ihr beobachten, wie sich der Mond teilweise vor die Sonne schiebt – zum Beispiel in den Planetarien oder Sternwarten in Stuttgart , Mannheim , Bad Kreuznach oder Zweibrücken . Im Haus der Astronomie in Heidelberg gibt es an dem Tag spezielle Workshops und Führungen.

Wie bei allen Himmelsereignissen, die wir von der Erde aus beobachten können, müssen Wetter und Wolken mitspielen. Hier könnt ihr checken, wie das Wetter am Samstag in SWR3Land wird: