Nachwuchs der Roten PandasDie beiden Jungtiere der Roten Pandas sind etwa einen Monat alt und entwickeln sich gut. Die ersten Wochen sind für die Kleinen jedoch immer etwas kritisch, daher hoffen wir weiter sehr, dass die Aufzucht klappt. Überwacht wurden die Jungtiere am Anfang über eine Kamera, bis das Muttertier den Nachwuchs in eine andere Höhle transportiert hat. Diese Bilder sind gestern bei der tierärztlichen Kontrolle entstanden. July 18, 2023