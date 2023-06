Die Königsboa hatte sich nach dem Verzehr eines Kaninchens in einen hohlen Baumstamm zurückgezogen steckte dort fest. Nachdem der Besitzer mehrfach versucht hatte sein Haustier zu befreien und es nicht schaffte, bat er um Hilfe. Zwei Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Karlsruhe halfen beim Aufbrechen des hohlen Stammes und konnten die Schlange befreien. Sie wurde in ihr Terrarium entlassen, wo sie sich laut Feuerwehr erst einmal in ihrem Wasserbecken erfrischte und sich ein ruhiges, aber nicht mehr so enges Plätzchen zum Verdauen suchte.