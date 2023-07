per E-Mail teilen

Die Polizei warnt Anwohner in Teilen Brandenburgs und im Süden Berlins vor einer frei laufenden Löwin. Seit der Nacht läuft eine große Suchaktion.

Polizei warnt unter anderem in Kleinmachnow und Teltow für Löwin

Die Polizei und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnen die Bewohner der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden von Berlin vor dem Verlassen ihrer Häuser. Auch Haustiere und Nutztiere sollen ins Innere geholt werden. Eine Ausgangssperre gibt es aber nicht.

#EilnewsBitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz

In Kleinmachnow ging am Morgen das Leben seinen üblichen Gang. Laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur seien Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen gewesen. Radfahrer waren unterwegs, genauso wie Spaziergänger mit Hunden. Eine Sprecherin der Gemeinde sagte, die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten.

Frei laufende Löwin bei Berlin: Große Suchaktion mit Jägern

Zunächst war nur die Rede von einem frei laufenden Wildtier, mittlerweile geht die Polizei aber von einer Löwin aus.

Seit der Nacht ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zwei Polizeihubschrauber mit Wärmebild-Kameras kreisten über der Region. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Jägern mit Betäubungsgewehren und einem Amtstierarzt. Bislang verlief die Suche erfolglos. Die Polizei vermutet, dass sich die Löwin in einem kleinen Waldgebiet befindet und schläft.

Zeugen entdecken Löwin bei Berlin und filmen sie

Zeugen hatten das Raubtier gegen Mitternacht gesehen und gefilmt, wie es ein Wildschwein jagt und frisst. Daraufhin hatten sie die Polizei verständigt.

SWR3-Reporter Daniel Rohtenbächer steht an dem Waldstück, an dem Zeugen die Löwin gesehen haben.

Nachrichten 20.7.2023 Löwin läuft frei in Berlin rum - Anwohner sollen nicht raus Dauer 0:26 min SWR3-Reporter Daniel Rohtenbächer berichtet von vor Ort.

Ein Video auf Twitter soll die Löwin zeigen. Ob das Video tatsächlich die entlaufene Löwin bei Berlin zeigt, ist aktuell nicht klar.

#löwe in #kleinmachnow @polizeiberlin sucht aber findet nicht pic.twitter.com/hZmIcNZK7j

Woher das Tier stammt, ist völlig unklar. Zunächst hieß es, das Tier könne aus einem Zirkus oder Zoo ausgebrochen sein. Ein Sprecher der Polizei sagte aber, dass kein Zirkus oder Zoo ein Tier vermisse.

Entlaufene Löwin aus Privatbesitz?

Es wird vermutet, dass die Löwin aus Privatbesitz stammt. Und tatsächlich ist laut der Tierschutzorganisation PETA die Privathaltung von exotischen Tieren und Wildtieren nicht grundsätzlich verboten, berichtet SWR3-Redakteurin Manuela Rid.

In vielen Bundesländern ist es danach möglich, zum Beispiel einen Löwen oder Tiger im Garten zu halten, wenn die Haltung den Richtlinien entspricht. Strengere Regeln gelten unter anderem in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Da ist die Haltung von „ gefährlichen Tieren “ verboten – oder die Halter müssen belegen, dass sie wissen, wie mit den Tieren umzugehen ist. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie die Tiere artgerecht halten können.

Freilaufende Löwin in Brandenburg: So reagiert das Netz

Auch wenn die Situation in Brandenburg nicht ganz ungefährlich ist und noch vieles unklar ist, im Netz sorgt die Meldung der entlaufenen Löwin für viele Witze:

So schreibt Enno Bunger: „Hab sie gefunden“ und postet dazu dieses süße Bild:

Hab sie gefunden! #Löwin #Löwe #love pic.twitter.com/JqYnSfnOEc

Twitter-User „dom aka saiyaman“ hat diese Idee, mit der er offenbar seine Mutter ein wenig auf den Arm nimmt:

Das fällt mir jetzt sehr schwer, aber ich suche meine Mutter.Sie ist verwirrt und glaubt, sie sei eine Löwin. Das stimmt aber nicht. Sie wurde zuletzt in Kleinmachnow in der Nähe von Berlin gesehen.Ein Retweet würde mir alles bedeuten. pic.twitter.com/o1WVGCIgfJ

Roter Pander meint, die Löwin bereits gesehen zu haben:

+++ EIL +++Ausgebrochene Löwin lebt nun in einer WG in Friedrichshain, hört Techno und wurde zuletzt mit einer Mate vor einem Späti gesehen pic.twitter.com/eWwIKSWrUH

Zu der Frage, ob man Wildtiere als Haustiere halten darf, hat der Deutsche Mieterbund diese Antwort:

Aus aktuellem Anlass: Planen Sie die Haltung eines #Kätzchens in Ihrer #Mietwohnung, und wissen nicht, wie groß die #Katze ausfallen darf, unsere Mietervereine vor Ort beraten Sie gerne: https://t.co/bk1K45K9R9 #Löwin #Berlin #Kleinmachnow pic.twitter.com/nr8efmh8Rh

Und ein Vergleich zu „König der Löwen“ darf natürlich auch nicht fehlen. So wie bei Twitter-User Kaj Hoffmann: