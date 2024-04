Die Polizei kontrolliert zum Blitzermarathon verstärkt in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern. Hier checken, welche Regionen betroffen sind!

Autofahrer müssen sich auf viele Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Die Polizei will in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und mehreren weiteren deutschen Bundesländern gegen Raser vorgehen. Auch in anderen Ländern in Europa gibt es verstärkte Polizeikontrollen.

Mit 40 km/h geblitzt – wer ist da in die Radarfalle getappt?

Die Kontrollwoche soll dafür sorgen, dass Auto- und Motorradfahrer langsamer unterwegs sind und dadurch weniger Unfälle entstehen.

Eine überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden.

Wann ist der Blitzermarathon 2024 in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Rest von Deutschland?

Am Montag , den 15. April, beginnt die Polizei mit der Speedweek – also vielen Kontrollen und Blitzern an den Straßen. Die verstärkten Kontrollen enden am Sonntag, den 21. April .

Nachrichten 13.4.2024 Blitzerwoche in Baden-Württemberg Dauer 0:40 min Beitrag von Doro Büttner

Wo kontrolliert die Polizei in der Speedweek und beim Blitzermarathon in Deutschland?

Wo genau kontrolliert wird, teilt die Polizei in der Regel vorher nicht mit. Bei ähnlichen Aktionswochen in der Vergangenheit standen die Blitzer aber nicht nur auf Hauptverkehrsstraßen. Auch in Seitenstraßen wird kontrolliert – etwa in Tempo-30-Zonen.

Besonders betroffen sollen Gebiete mit besonderen Gefährdungslagen sein – beispielsweise vor Schulen und Pflegeheimen. Zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr morgens und abends könnte es häufiger blitzen.

Der größte Erfolg wäre, wenn wir keine Geschwindigkeitsverstöße und vor allem keine Geschwindigkeitsunfälle feststellen müssen. Erst dann sind wir am Ziel.

Mehrere Medien berichten, dass folgende Bundesländer an den Kontrollen teilnehmen:

Speeweek und Blitzermarathon 2024 Bundesland Speedweek Blitzermarathon Baden-Württemberg ja ja Rheinland-Pfalz ja ja Bayern nein ja Berlin nein nein Brandenburg nein ja Bremen ja nein Hamburg ja nein Hessen ja ja Mecklenburg-Vorpommern ja nein Niedersachsen nein nein Nordrhein-Westfalen ja nein Saarland nein nein Sachsen nein nein Sachsen-Anhalt ja ja Schleswig-Holstein ja nein Thüringen nein ja

SWR3-Reporterin Sara Talmon hat mit Fachleuten gesprochen und geklärt, ob sich solche Blitzermarathons überhaupt lohnen:

Nachrichten 13.4.2024 Speedweek und Blitzermarathon – Was spricht dafür und was dagegen? Dauer 1:38 min Beitrag von Sara Talmon

Bußgelder für zu schnelles Fahren Wer mit einem Pkw außerorts zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss sich laut Bußgeldkatalog auf ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro einstellen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Überschreitung der Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde gibt es außer- und innerorts einen Punkt. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 Kilometer pro Stunde und innerorts ab 31 Kilometer pro Stunde zu schnell.



Eine komplette Übersicht über mögliche Bußgelder findet ihr online im Bußgeldkatalog.

So war der Blitzermarathon in Baden-Württemberg 2023

Im letzten Jahr sind allein in Baden-Württemberg rund 13.000 Fahrerinnen und Fahrer geblitzt worden. Das berichtet der ADAC. In Bayern hatte ein Raser wohl sogar 155 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho, anstatt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde.

In den Sommerferien soll es wieder einen Blitzermarathon geben. Bisher steht dafür der 5. August bis 11. August im Raum.