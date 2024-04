Die Tagesschau hat alle App-User mit einer Eilmeldung irritiert. Was dahinter steckt und wie die User über den Fehler denken - hier erfahrt ihr es.

Die kuriose Eilmeldung ging am Montag gegen 15:45 Uhr an Millionen Menschen raus. In der Push-Nachricht stand: „Es ist wieder kälter geworden“. Wer wissen wollte, was hinter dieser ungewöhnlichen News steckt, konnte dann im Artikel lesen: „In Hamburg macht der Frühling gerade eine Pause. Weitere Informationen in Kürze“.

Viele App-User fragten sich sicherlich: Was ist denn da denn los?! Zwar passte die Meldung zur aktuellen Wetterlage nach dem sommerlichen Wochenende – aber eine Eilmeldung ist das grau-nasse Wetter in Hamburg sicherlich nicht wert.

Tagesschau entschuldigt sich: So kam es zur falschen Eilmeldung

Kurz nachdem die Meldungen auf vielen Handys aufgetaucht war, erklärte die Tagesschau selbst, was dahinter steckt:

Das Team von der Tagesschau hatte eine Schulung.

Dabei ist laut der Redaktion „im System ein Fehler passiert“.

Die Eilmeldung sei versehentlich verschickt worden.

Die Tagesschau bittet auf verschiedenen Social-Media-Plattformen um Entschuldigung. Eilmeldungen werden normalerweise nur bei wirklich wichtigen Nachrichtenlagen verschickt, um Menschen schnell zu informieren.

So reagieren die User auf den Tagesschau-Fail

Bei vielen sorgt die kuriose Eilmeldung für Unterhaltung. In den Instagram-Kommentaren steht zum Beispiel:

„Kaum ist Bubatz legal und dann sowas.“

„Um 20 Uhr dann: Es ist wieder dunkler geworden.“

„Kam mir ganz gelegen, war schon im Begriff, im T-Shirt das Haus zu verlassen.“

In den Kommentaren gibt es auch Kritik. Aber: Die meisten finden es gut, dass die Tagesschau so locker auf den Fehler reagiert hat.

Wo Menschen arbeiten wird „gemenschelt“. Thats Life.

Und manche würden sich wohl auch öfter solche „Eilmeldungen“ wünschen:

Ganz ehrlich: Ich bekomme lieber solche Push-Nachrichten, als irgendwelche Breaking News über Terroranschläge oder sonstige Katastrophen!

Bitte öfter solche Eilmeldungen. Auch gerne: Katze aus Gulli gerettet, Kind kriegt Eis umsonst, Seniorin wurde über die Straße geholfen, Straßenmusiker bringt frischen Beat in Fußgängerzone - Passanten bleiben spontan zum Tanz

Danke!!

In unserer App kannst du dir auch Eilmeldungen schicken lassen. Außerdem gibt es dieses Feature: