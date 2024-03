Saharastaub am Osterwochenende über Deutschland

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Die Suche nach Ostereiern könnte in diesem Jahr in einer ganz besonderen Atmosphäre stattfinden: Staub aus der Sahara wird zu uns geweht und tüncht den Himmel in Gelb- und Orangetöne.