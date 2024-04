per E-Mail teilen

Seit dem ersten April gibt's noch mehr Fragen, die in der theoretischen Führerscheinprüfung abgefragt werden könnten. Wir wollen testen, wie fahrsicher ihr seid. ;-)

Mehr Lernstoff für die Führerscheinprüfung seit dem 1. April

Inzwischen gibt es rund 1.200 Fragen zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung des „ normalen ” Führerscheins der Klasse B. Wer den ganzen Stoff draufhaben will, muss also ordentlich lernen. Zum 1. April wurden insgesamt 61 dieser Fragen überarbeitet bzw. neu aufgenommen. Was den Führerschein der Klasse B angeht, gibt's insgesamt 18 neue und 16 überarbeitete Fragen.

Traut euch: Schafft ihr es, die neuen Führerscheinfragen richtig zu beantworten? 🚗🚦⛽

In einer Führerscheinprüfung werden 30 Fragen und Aufgaben abgefragt – eine Mischung aus schweren und leichteren Fragen. Aus der Anzahl der richtigen Fragen und der Wertungen der falschen Fragen wird dann das Ergebnis ermittelt. Wir haben euch fünf Fragen aus dem Verkehrsblatt zusammengestellt, die in einer echten Prüfung gefragt werden könnten.

Das sind Fünf der neuen und überarbeiteten Führerscheinfragen:

Die Lösungen auf alle Fragen findet ihr HIER! Nicht schummeln und erst anklicken, wenn ihr alle Fragen für euch beantwortet habt. Natürlich kann es mehrere richtige oder falsche Antworten geben! 😉

Sie sind durch eine Gefahrenbremsung nur knapp einem Verkehrsunfall entgangen. Ihre Hände und Knie zittern. Wie verhalten Sie sich richtig? 👮‍♀️

Ich fahre direkt weiter, um mich zu beruhigen Ich lege schnellstmöglich eine Pause ein, um mich zu beruhigen Ich denke später darüber nach, ob ich die Situation hätte vermeiden können

Sie möchten ein Kind aus Ihrem PKW aussteigen lassen. Was sollten Sie dabei beachten? 👶🚙

Das Kind sollte...

vor möglichen Gefahren beim Aussteigen gewarnt werden die Fahrbahn nicht mehr überqueren müssen auf der Gehwegseite aussteigen

Wie können Sie einen defekten Blinker erkennen? 🚕💁‍♂️

Die Kontrollleuchte für den Blinker leuchtet dauerhaft rot Durch eine Funktionsprüfung vor Fahrtantritt Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich

Natürlich werden bei der Führerscheinprüfung auch Verkehrsschilder abgefragt. Wer schon länger einen Führerschein hat, ist in letzter Zeit vielleicht schon auf dieses neuere Schild gestoßen und musste überlegen was es zu bedeuten hat. 😋

Wisst ihr, was dieses Schild bedeutet? 😉 Auf der Social-Website „reddit“ ging es zuletzt viral – und zwar, weil viele...Posted by SWR3 on Thursday, March 14, 2024

Sie besitzen eine Fahrerlaubnis der Klasse B. Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen? 🚘

über 750 kg, wenn die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 3.500 kg nicht überschreitet von 3.500 kg bis 750 kg

Was erhöht die Unfallgefahr? ☀💧

Das Fahren...

bei tiefstehender Sonne von vorn mit einer beschlagener Frontscheibe mit vereisten Seitenscheiben

Hier findet ihr die Lösungen!

So oft werden die Führerscheinfragen geändert

Der TÜV und die Prüfungsgesellschaft DEKRA arge tp 21 ändern zwei Mal im Jahr den Fragenkatalog der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung. Oft werden bereits bestehende Fragen umformuliert oder es werden neue Antwortmöglichkeiten hinzugefügt. Es kann aber auch sein, dass ganz neue Fragen dazu kommen und alte entfernt werden.

Eins steht fest: Auch wer seinen Führerschein schon ein paar Jahre hat, vergisst Verkehrsregeln und die Bedeutung von Verkehrsschildern. Wenn dann noch ganz neue dazu kommen sind die Fragezeichen groß. Hier eine kleine Auswahl... 😊